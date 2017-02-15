

kv.by

Инфраструктурный оператор beCloud и мировой эксперт в области энергетики, компания Schneider Electric Industries S.A.S. (Франция), приступают к разработке пилотного проекта в области интеллектуальных энергосетей.

Предложенное решение будет реализовано в нашей стране впервые и заработает на основе технологии связи четвертого поколения – LTE Advanced, говорится в сообщении белорусской компании.

Отмечается, что концепция развития «умных сетей» (Smart Grid), разрабатываемая beCloud и Schneider Electric, представляет собой интеллектуальную систему передачи электроэнергии от производителя к потребителю. Решение позволит пользователю самостоятельно отслеживать и распределять потоки электричества для достижения максимальной эффективности использования энергии и будет интересно, в первую очередь, организациям энергетической отрасли Беларуси.

«Появление системы Smart Grid на базе электрических сетей Беларуси – это первый шаг для создания полномасштабной системы, охватывающей как энергетику, так и транспорт, тяжелую промышленность, водоснабжение и другие отрасли, – отметил генеральный директор компании beCloud Сергей Поблагуев. – Если не сегодня, то в ближайшем будущем человек неминуемо столкнется с проблемами экологии, дефицита ресурсов, загрязнения воздуха, перегрузки инфраструктуры, и именно благодаря интеллектуальным системам многих из перечисленных проблем можно будет избежать».

«Умные сети» способны обеспечить контроль и управление энергосистемой отдельно выделенного здания, городского района или даже целого мегаполиса. Они позволяют в автоматическом режиме ликвидировать, а зачастую предупредить аварийные ситуации. Именно поэтому повышается эффективность и надежность сетей, распределение электроэнергии становится экономически выгодным как производителю, так и потребителю.

«beCloud и Schneider Electric создадут так называемую «пилотную зону», или экспериментальный участок по внедрению Smart Grid. Сегодня таких зон в нашей стране пока не существует. Более того, в Беларуси нет и установившегося определения Smart Grid как интеллектуальной энергосети, какие компоненты и технологии включает в себя это понятие, какие функции оно выполняет. Именно поэтому beCloud и Schneider Electric, разрабатывая концепцию развития Smart Grid, вкладывают в совместный проект довольно четкое понимание по составу, функциональности и этапности внедрения элементов системы», – добавил генеральный директор представительства Schneider Electric в Беларуси Александр Саванович.

Программы разработки и внедрения умных сетей введены на государственном уровне в Европе, США, Китае и других развитых и развивающихся странах. Институтом энергетики НАН Беларуси ведется обоснование внедрения технологий Smart Grid в Республике Беларусь.