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Политолог: Донбас не должен повторить судьбу Палестины и Карабаха

16.02.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Два года назад Минск взял на себя функцию миротворческой площадки для урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины, предоставив место для переговоров и регулярных встреч представителям заинтересованных сторон, и выступая в качестве посредника и модератора переговорного процесса. Что удалось сделать за эти 2 года?

Не смотря на прилагаемые усилия, обстановка в регионе не только продолжает оставаться сложной, но и приобретает неконвенциальный характер. Политический эксперт Сергей Палагин изложил свое видение ситуации на радио Sputnik Беларусь.

Эксперт приводит некоторые аналогии с ситуацией на Донбасе — затяжные конфликты по примеру Палестины и Нагорного Карабаха, отмечая нежелательность повторения подобного сценария на Донбасе.

"Чувствуется, что Европа устала от украинской ситуации, она уже не может вести себя активно, у нее появилось множество своих проблем — мигрант6ы, "брексит", выборы во Франции и Германии. Украина постепенно остается со своей проблемой одна, и европейцы намекают ей, что нужно начинать смотреть на Россию другими глазами. Многое зависит от США, чьи требования Украина не смогла выполнить. Остаются проблемы с коррупцией, с конституционными преобразованиями, и Украине теперь будет трудно рассчитывать на поддержку США", — рассказывает политолог.

По мнению эксперта, информационная картина в Украине также не способствует сближению позиций, но альтернативы переговорам нет. И только так конфликт может быть урегулирован.

"Мы сегодня уже имеем дело с поколением, воспитанном на антипатии к советскому прошлому, но надо найти пути рационального воздействия на это обстоятельство", — считает Палагин.

Аудиозапись беседы с экспертом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин в беседе на радио Sputnik Беларусь подвел итоги двух лет минского процесса по Донбассу.

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