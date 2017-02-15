Два года назад Минск взял на себя функцию миротворческой площадки для урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины, предоставив место для переговоров и регулярных встреч представителям заинтересованных сторон, и выступая в качестве посредника и модератора переговорного процесса. Что удалось сделать за эти 2 года?

Не смотря на прилагаемые усилия, обстановка в регионе не только продолжает оставаться сложной, но и приобретает неконвенциальный характер. Политический эксперт Сергей Палагин изложил свое видение ситуации на радио Sputnik Беларусь.

Эксперт приводит некоторые аналогии с ситуацией на Донбасе — затяжные конфликты по примеру Палестины и Нагорного Карабаха, отмечая нежелательность повторения подобного сценария на Донбасе.

"Чувствуется, что Европа устала от украинской ситуации, она уже не может вести себя активно, у нее появилось множество своих проблем — мигрант6ы, "брексит", выборы во Франции и Германии. Украина постепенно остается со своей проблемой одна, и европейцы намекают ей, что нужно начинать смотреть на Россию другими глазами. Многое зависит от США, чьи требования Украина не смогла выполнить. Остаются проблемы с коррупцией, с конституционными преобразованиями, и Украине теперь будет трудно рассчитывать на поддержку США", — рассказывает политолог.

По мнению эксперта, информационная картина в Украине также не способствует сближению позиций, но альтернативы переговорам нет. И только так конфликт может быть урегулирован.

"Мы сегодня уже имеем дело с поколением, воспитанном на антипатии к советскому прошлому, но надо найти пути рационального воздействия на это обстоятельство", — считает Палагин.

Аудиозапись беседы с экспертом слушайте на радио Sputnik Беларусь.