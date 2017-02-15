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Пропавший в Австралии 3-кратный олимпийский чемпион найден живым
Знаменитый австралийский пловец Грант Хэкетт, арестованный и освобожденный в среду полицией Квинсленда, а затем исчезнувший, найден живым и находится в безопасности. Об этом сообщает
Трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию 36-летний Хэкетт был арестован в среду в городе Голд-Косте (штат Квинсленд) в доме родителей. В полицию позвонил его отец из-за агрессивного поведения сына.
После освобождения Хэкетта семья заявила о его исчезновении. В четверг утром свидетели видели его выходившим из гостиницы, после чего он бесследно исчез. Но в ответ на обвинения в агрессии пловец выложил в своем
Достижения Хэкетта
Австралиец дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.
В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.
Хэкетт попытался возобновить спортивную карьеру перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, но не сумел пробиться в состав команды своей страны. В прошлом году он оказался зачинщиком потасовки, произошедшей в самолете, летевшем из Аделаиды в Мельбурн. Однако тогда Хэкетт быстро принес извинения и избежал ареста.
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Знаменитый австралийский пловец Грант Хэкетт, арестованный и освобожденный в среду полицией Квинсленда, а затем исчезнувший, найден живым и находится в...
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