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Как говорится в сообщении компании, подорожание некоторых услуг намечено с 1 марта 2017 года.

Будут подняты цены на некоторые тарифные планы телевидения ZALA, услуги доступа к сети интернет, телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг.

Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году.

Повышение тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга в 2017 году не планируется.

«Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимально возможное сдерживание роста цен: последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг», - говорится в сообщении компании.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь .