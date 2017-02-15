На днях одно из кафе сети Golden Coffee, которое находится на пересечении улицы Богдановича и проспекта Машерова, закрылось на ремонт. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказал представитель сети Дмитрий Харитонов. Мы узнали, с чем связано закрытие известного многим минчанам заведения.



Фото предоставлено заведением.

Круглосуточное кафе закрылось временно, в помещении приступили к ремонту.

— Сделать ремонт мы планировали давно. Но люди идут, бизнес живет: кафе проработало без выходных восемь лет. Сами понимаете, со временем дизайн устарел, кафе устало. Людям нужно дать что-то свежее и более комфортное, — говорит Дмитрий Харитонов.

К тому же, отмечает Дмитрий, посетителям было тяжело мириться с проблемами, которые были в заведении. Например, с плохой вентиляцией: зимой, когда включали вытяжку, в помещении становилось холодно, выключали — было накурено. С ремонтом эту проблему хотят устранить.

— Мы обновим все — окна, потолки, стены, мебель. Хотим немного изменить формат: сделаем контактный бар, ужесточим фейс-контроль. С появлением полноценного бара немного изменится и меню: станет больше закусок и напитков. К тому же благодаря пристройке увеличится количество посадочных мест и появится панорамный вид на перекресток Богдановича и Машерова.

Ориентировочно заведение возобновит работу в апреле.

Фото «до и после» ремонта:







