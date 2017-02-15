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В США нашли Toyota с пробегом 1,6 миллиона километров

16.02.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
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Американский дилер Toyota подарил своему клиенту новый пикап Tacoma в обмен на его старую «Такому» 2000 модельного года, пробег которой составляет 988 345 миль (почти 1,6 миллиона километров). Об этом стало известно из поста на Reddit.


У автомобиля был поврежден кузов, но техническая начинка, по словам владельца, находится в прекрасном состоянии. За все это время у пикапа не было ни одной серьезной поломки. Единственное, что пришлось заменить — это карданный вал на пробеге 600 тысяч миль (965 тысяч километров).

Другие детали, включая силовую установку и кондиционер, по-прежнему работают и никогда не ремонтировались. Кроме того, автомобиль каждые два года успешно проходил тесты на уровень выбросов вредных веществ.

Дилер, у которого 17 лет назад был приобретен этот пикап, намерен полностью восстановить его и выставлять автомобиль в своем шоу-руме.

В прошлом году в США также нашли пикап Toyota Tundra с миллионным пробегом. Владельцу подарили новую «Тундру», а его старую машину забрал производитель на детальное изучение.

 
 
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За все это время у пикапа не было ни одной серьезной поломки.

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