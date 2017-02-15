На этой неделе в минский прокат выходит такое количество фестивальных премьер, что можно подумать, будто идет «Лiстапад». AFISHA.TUT.BY собрала 5 из них, на которые не жалко потратить весь уикенд.





Когда: с 16 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Ракета», «Центральный», «Дом кино». Сколько: от 3 рублей. О чем кино: Патерсон работает водителем автобуса № 23 в городе Патерсон, Нью-Джерси. Его подруга Лора разрисовывает ткани и печет капкейки. А еще у них есть собака — английский бульдог. В перерывах Патерсон обедает, а после работы идет гулять с собакой и заходит в бар. Так проходит день за днем их совместной жизни.

Почему смотрим: Джармушу удалось передать таинство рождения поэзии в прозаических моментах — из коробка спичек, водопада или обрывка фраз, брошенных пассажиром автобуса. И в этом смысле в городе Патерсон, Нью-Джерси, каждый — поэт.

Особая внутренняя рифма в поэме самого Джармуша. Наряды Лоры рифмуются с деталями интерьера, те — с узором на капкейках, те — с рисунком на гитаре. Патерсон рифмуется с названием города, а тот — с названием поэмы упомянутого Уильяма Карлоса Уильямса. Рефреном проходит тема близнецов, водопада, повторяются маршруты, действия, слова. Под его чутким взглядом рифмуются такие тривиальные и заурядные вещи, превращая прозу жизни в ее поэзию. Но одно это было бы для Джармуша слишком просто. Составить стихотворение без видимых его признаков — вот где искусство. Писать поэзию без ритма, рифмы и наполнить ее метафорами там, где признаков схожести не наблюдается.

Рецензия AFISHA.TUT.BY тут ​​​​​​ .

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Когда: с 14 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Ракета», «Беларусь», Silver Screen Galileo. Сколько: от 4 рублей. О чем кино: Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот — Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом.

Почему смотрим: одна из самых важных российских картин прошлого года. «Рай» был отмечен не только на родине (премии «Золотой орел» в категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль»), но и на крупнейших международных кинофестивалях («Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля). Стилизованный под документальный фильм-хронику с встроенными интервью, «Рай» приближает зрителя к одной из самых больших катастроф в мировой истории. И сам подходит опасно близко к пониманию того, что такое ад на земле и что такое — насилие над душой. И пусть фильм Кончаловского не попал в финальный список номинантов на «Оскар», он достоин зрительского внимания.

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Что пишет критика: «Кончаловский сочетает несочетаемое, затрагивая сложную и редкую тему. Да, в отечественной традиции хватает фильмов о Великой Отечественной, но вот о Холокосте советские кинематографисты фильмы не снимали. В этом смысле Кончаловский продолжает не российскую линию, а оказывается частью всемирного контекста. Впрочем, его снятый с актерами из трех стран многоязычный и мультикультурный фильм, безусловно, космополитичен; за это его так высоко оценили по всему миру», — Антон Долин, Вести FM .

«Одно замечательно в фильме Кончаловского: весь его смысл сконцентрирован, как это бывает только у великих писателей и режиссеров, в последней фразе, последнем плане», — Михаил Трофименков, « Коммерсант».





Когда: с 16 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen. Сколько: от 8 рублей. О чем кино: Мальчик, подросток, мужчина… Ему выпало родиться и жить в Майами, где миром правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды и принятии самого себя, преодолевая драму в семье и предательство друзей, он должен сделать выбор своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?

Почему смотрим: то, что этот фильм вскочил в последний вагон и чудом попал в февральский минский прокат — само по себе чудо. «Лунный свет» покажут только в частных кинотеатрах минимальным количеством экранов, но смотреть его без пяти минут обязательно. Во-первых, пока мы чествовали рекордные победы «Ла-Ла Ленда» на «Золотом глобусе», в стороне стояла награда за лучший драматический фильм. И это был именно «Лунный свет». Во-вторых, это история о взрослении чернокожего гомосексуалиста — то есть практические самое актуальное, что было выпущено в прошлом году в США. И, наконец, фильм получил 8 номинаций на «Оскар», так что посмотреть его нужно хотя бы, чтобы быть в курсе.

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Что пишет критика: «Нельзя сказать, что у Дженкинса все получилось безупречно. Он снял чувственное и красивое кино, но эта красота плывущей камеры, крупных планов и заливающих объектив морских волн в американском авторском кино уже давно стала клише. (…) Но на все это можно легко закрыть глаза», — « Коммерсант Weekend».

«Лунный свет» — глубоко трогательный фильм о взрослении, который сделан с ошеломляющей деликатностью и который будет резонировать со зрителем. (…) Мы изголодались по этому нарративу, и оттого так чрезвычайно важно показать зрителю картину о том, что же это на самом деле — быть чернокожим геем в Америке сегодня", — The Guardian.





Когда: с 16 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино. Сколько: от 13 рублей. О чем кино: Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удаётся построить плот, но далеко уплыть не получается — красная черепаха пресекает все его попытки к бегству.

Почему смотрим: один из самых титулованных мультфильмов этого года. В копилке картины — номинации на «Оскар» и спецприз жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Перед нами чувственная и трогательная притча о взаимоотношениях человека и природы, отцов и детей, мужчины и женщины. Если вы устали от формата фестивального кино, но душа эстета все еще требует чего-то «эдакого», вам сюда.

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Что пишет критика: «Большая часть фильма — изображение безмятежного и простого образа жизни, в который вмешивается лишь несколько испытаний — в том числе цунами, изображенное весьма реалистично. Здесь же пара создает и познает универсальный опыт жизни в собственном тропическом раю», — Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter.

«Подтекст мультфильма не ограничивается лишь человеческими жизнями, наоборот: больше внимания уделено как раз „перерождению“ и „возобновлению“ природы. „Красная черепаха“ за какие-то 80 минут успевает не просто наглядно обозначить место человека и его амбиций в мире, но и продемонстрировать истинное величие матушки-природы, показывая через поступки и последствия ее могущество, сострадание и беззащитность», — Вадим Богданов, « Новый взгляд».





Когда: с 16 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер». Сколько: от 4 рублей. О чем кино: Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.

Почему смотрим: один из номинантов на «Оскар». Чуть облагороженный Дев Патель, Николь Кидман и Руни Мара в истории о поисках дома, родных и своих корней. Ностальгическая мелодрама в лучших традициях «Оскара» с крепкими актерскими работами и запоминающимся саундтреком.

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Что пишет критика: «история Сару стала настоящим маяком в океане для всех любителей мелодраматических сюжетов: бедность, материнская и братская привязанность, трагический случай, потеря дороги домой, голод, опасности большого города, приют, усыновление, чужая семья и совершенно другая жизнь — есть от чего биться сердцу. Но вот стоило ли из этого делать фильм — большой вопрос», — Евгений Ухов, Film.ru.