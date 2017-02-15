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Кремль: визы с Беларусью нам не нужны
16.02.2017 14:05 — Разное | Ежедневник
molnija1.ru
Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Беларусью. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.«Нет, такая тема не рассматривается», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, пишет
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 78% россиян выступают за возвращение визового режима с Беларусью, полагая, что «Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей». При этом большинство россиян (40%) по-прежнему воспринимают Беларусь как «дружественное государство».
В январе 2017 года Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью.
МИД Беларуси заявил, что решение было принято Россией «без предварительного уведомления» и «вопреки всем существующим договоренностям». «Один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — прокомментировал создание пограничной зоны белорусский лидер Александр Лукашенко. Решение Москвы он охарактеризовал как «чисто политический выпад».
ФСБ позже объяснила создание пограничной зоны на границе с Беларусью необходимостью борьбы с незаконной миграцией и контрабандой наркотиков. В ФСБ отмечали, что пограничная зона не накладывает ограничений на свободу пересечения государственной границы гражданами России и Беларуси.
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Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Беларусью. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий...
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