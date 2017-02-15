﻿ Кремль: визы с Беларусью нам не нужны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кремль: визы с Беларусью нам не нужны

16.02.2017 14:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Кремль: визы с Беларусью нам не нужны

molnija1.ru

Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Беларусью. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

​«Нет, такая тема не рассматривается», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, пишет РБК.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 78% россиян выступают за возвращение визового режима с Беларусью, полагая, что «Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей». При этом большинство россиян (40%) по-прежнему воспринимают Беларусь как «дружественное государство».

В январе 2017 года Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью.

МИД Беларуси заявил, что решение было принято Россией «без предварительного уведомления» и «вопреки всем существующим договоренностям». «Один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — прокомментировал создание пограничной зоны белорусский лидер Александр Лукашенко. Решение Москвы он охарактеризовал как «чисто политический выпад».

ФСБ позже объяснила создание пограничной зоны на границе с Беларусью необходимостью борьбы с незаконной миграцией и контрабандой наркотиков. В ФСБ отмечали, что пограничная зона не накладывает ограничений на свободу пересечения государственной границы гражданами России и Беларуси.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Беларусью. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Ростелеком» «возьмет на вооружение» белорусские «танчики»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика