playground.ru

Белорусский производитель компьютерных игр Wargaming получит около 500 млн росс. рублей от российского "Ростелекома" за поставку виртуальных танков.

Петербургское отделение "Ростелекома" покупает танки для компьютерных игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes на 500 млн росс. рублей. Хотя конкурс, размещенный на портале госзакупок, продлится до 24 марта, фактически его победитель уже известен — это разработчик "танчиков", белорусская компания Wargaming, анализирует «Деловой Петербург».

"Ростелеком" покупает "танчики" у Wargaming в формате закупки у единственного поставщика, что можно назвать заключением контракта без конкурса. Как говорится в конкурсной документации, подрядчик должен поставить премиальные виртуальные танки. Еще одно условие — это должна быть опция, которую геймеры не могут купить за деньги.

Все приобретенные танки "Ростелеком" обещает раздать абонентам в рамках акции по расширению своей аудитории геймеров — абонентов тарифа "Игровой". Подарки получат абоненты по всей России, а объявление конкурса в Петербурге обусловлено тем, что здесь расположен головной офис компании.

Однако бизнесмены полагают, что отбор подрядчика на столь внушительную сумму стоило сделать более конкурентным. "В России достаточно компаний, способных предложить "Ростелекому" качественное дополнение к подобному тарифу. У нас есть десяток очень крупных издателей именно в России, а даже не в Беларуси или в Украине. В том числе есть крупные издатели браузерных игр с базой, которая измеряется десятками миллионов. Так что возникают вопросы к взвешенности решения, ведь речь идет о хороших деньгах, которые позволяют создать не одну игру. Так, игра, собирающая кассу, стоит от 0,5 млн до 1 млн долларов, причем это будет мультиплатформенная игра", — говорит генеральный директор агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин.

Добавим, что количество распространенных копий игры World of Tanks с момента ее выхода в Европе и Северной Америке в 2011 году в мире превышает 0,29 млн, по данным замеров рейтингового агентства VG Chartz на 14 января 2017 года. С такими показателями игра занимает 6034-е место в данном рейтинге.

Также эксперты сомневаются, что закупка "танчиков" преследует именно цель привлечения прибыли. "Идея о том, что "танчики" привлекут дополнительных клиентов, мне как бизнесмену кажется сомнительной. Сколько нужно привлечь клиентов, чтобы окупились затраты в полмиллиарда? Танк — это разовый момент, он рассчитан на узкую аудиторию. Какой процент этой аудитории решит перейти на этот тариф?" — отмечает сопредседатель петербургского отделения "Народного фронта" Виталий Фатеичев. Он также полагает, что закупку должны проверить контролирующие органы.

Впрочем, в самом "Ростелекоме" не видят проблем в приобретении виртуальных танков. В компании отметили, что у Wargaming есть офис в Петербурге, а разработчики игры из Беларуси, соучредителя Евразийского экономического пространства. "В России нет аналогичных игр отечественных разработчиков со столь же массовой аудиторией. Общая аудитория World of Tanks в странах СНГ — более 35 млн человек. В России каждый третий пользователь Интернета играет в компьютерные игры. Доля "Ростелекома" на рынке ШПД (широкополосного доступа. — Ред.) составляет около 40%. Данный тариф ориентирован в первую очередь на наших игроков, и мы видим по итогам 2016 года, что он востребован", — сказали в компании.

"Ростелеком" начал сотрудничать с Wargaming в 2016 году. В "Ростелекоме" отметили, что 500 млн росс. рублей — это максимальная цена закупки. На деле оплата перейдет разработчикам за каждую активированную игроком опцию и в итоге может составить меньше полумиллиарда. По подсчетам "ДП", подарочный танк Т44 сопоставим по характеристикам с другим танком — Т54, который стоит около 1,9 тыс. росс. рублей.

Позицию "Ростелекома" разделяет и директор компании — разработчика компьютерных игр PlayHard Владимир Кудр. "Задача компании — сделать свой тариф более привлекательным. Они изучили, какая игра сильнее цепляет их потенциального потребителя. В случае с танками аудитория хорошо монетизируется. Где-то 30% играющих платят деньги, и дополнительный контент для них действительно представляет ценность. Так что выбор и без тендера достаточно очевиден", — сказал он.