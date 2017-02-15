﻿ Лукашенко «подчистит» свою администрацию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко «подчистит» свою администрацию

16.02.2017 14:14 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня был опубликован указ Александра Лукашенко об оптимизации численности сотрудников президентской администрации.

Согласно документу, численность работников будет сокращена до 118 человек, из которых 108 - государственные служащие.

Как и сообщалось ранее, штат администрации будет сокращен на 30%. Исходя из опубликованных данных, был реформирован институт помощников президента: было введено две новые должности помощников президента по вопросам законодательной и судебной деятельности и по вопросам развития финансово-кредитной системы.

О опубликованном документе также идет речь о некоторых новых функциях чиновников администрации. Так, пресс-секретарь главы государства будет отвечать за координацию деятельности крупных госСМИ, проведение брифингов, «координирование работы пресс-служб государственных органов для освещения ими деятельности президента в соответствующей сфере, постоянного информирования общественности о текущей деятельности государственных органов по реализации внутренней и внешней политики страны». 

Указ вступит в силу 1 мая 2017 года.

Напомним, о необходимости оптимизации администрации президента Александр Лукашенко заявил 6 февраля на совещании. Указ№40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь» был подписан 13 февраля.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня был опубликован указ Александра Лукашенко об оптимизации численности сотрудников президентской администрации. Согласно документу, численность...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат мира по футболу 2026 года может пройти в трех-четырех странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика