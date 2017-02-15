|
Лукашенко «подчистит» свою администрацию
Сегодня был опубликован указ Александра Лукашенко об оптимизации численности сотрудников президентской администрации.
Согласно документу, численность работников будет сокращена до 118 человек, из которых 108 - государственные служащие.
Как и сообщалось ранее, штат администрации будет сокращен на 30%. Исходя из опубликованных данных, был реформирован институт помощников президента: было введено две новые должности помощников президента по вопросам законодательной и судебной деятельности и по вопросам развития финансово-кредитной системы.
О опубликованном документе также идет речь о некоторых новых функциях чиновников администрации. Так, пресс-секретарь главы государства будет отвечать за координацию деятельности крупных госСМИ, проведение брифингов, «координирование работы пресс-служб государственных органов для освещения ими деятельности президента в соответствующей сфере, постоянного информирования общественности о текущей деятельности государственных органов по реализации внутренней и внешней политики страны».
Указ вступит в силу 1 мая 2017 года.
Напомним, о необходимости оптимизации администрации президента Александр Лукашенко заявил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня был опубликован указ Александра Лукашенко об оптимизации численности сотрудников президентской администрации. Согласно документу, численность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии