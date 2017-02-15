Чемпионат мира по футболу 2026 года могут принять одновременно три-четыре страны. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которого цитирует агентство Reuters.



Джанни Инфантино. Фото: Reuters

— Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой, — сказал он. — ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран. В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения.

По словам Инфантино, в будущем «следует избегать ситуаций, когда страна вкладывает деньги в строительство арены и при этом не использует ее после турнира».

Совет ФИФА 10 января принял решение о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года. В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. По словам Инфантино, новый формат мало чем отличается от предыдущего и вообще не имеет недостатков. Он убежден, что при этом формате турнир может быть сыгран в те же сроки, что и привычный с 32 командами.