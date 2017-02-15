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Российские легкоатлеты, не вернувшие награды и призовые, не будут допущены к соревнованиям

16.02.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Легкоатлеты, не вернувшие награды и призовые, не будут допущены к участию в спортивных мероприятиях под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В пресс-релизе отмечается, что не все выполняют критерии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

— Сообщаем, что спортсмены и тренеры, находящиеся в дисквалификации, временно отстраненные, не сдавшие олимпийские медали и атрибуты и не возвратившие организаторам соревнований призовые деньги, не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд, — говорится в релизе.

Совет ИААФ в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Российские спортсмены не допускаются к международным стартам. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям ИААФ.

Сейчас известно, что бегун Антон Кокорин является единственным российским легкоатлетом, выполнившим требование Международного олимпийского комитета вернуть медаль. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.

 
 
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