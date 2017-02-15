В Кремле отреагировали на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому граждане РФ не против возвращения настоящей границы с Беларусью.

Как сообщает РИА «Новости» , пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов касательно возможного введения визового режима между Беларусью и Россией ответил, что такая тема в Кремле не рассматривается.