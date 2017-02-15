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Кремль не разделяет желания россиян вернуть границу с Беларусью

16.02.2017 14:32 — Разное | БДГ  
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В Кремле отреагировали на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому граждане РФ не против возвращения настоящей границы с Беларусью.

Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов касательно возможного введения визового режима между Беларусью и Россией ответил, что такая тема в Кремле не рассматривается.

Напомним, что согласно данным ВЦИОМ, россияне негативно воспринял информацию о введении Беларусью безвизового режима для иностранных граждан. Вполне ожидаемо 78% респондентов высказали уверенность, что в такой ситуации необходимо введение визового режима, чтобы «не пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы». Лишь 16% опрошенных согласились на то, что между РФ и Беларусью может остаться формальная граница. Отметим также, что ранее ФСБ России приняла решение ввести пограничную зону на границе с Беларусью.

 
 
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В Кремле отреагировали на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому граждане РФ не против возвращения настоящей границы с Беларусью.

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