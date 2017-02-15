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Кремль не разделяет желания россиян вернуть границу с Беларусью
В Кремле отреагировали на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому граждане РФ не против возвращения настоящей границы с Беларусью.
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Напомним, что согласно данным ВЦИОМ, россияне негативно воспринял информацию о введении Беларусью
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В Кремле отреагировали на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому граждане РФ не против возвращения настоящей границы с Беларусью.
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