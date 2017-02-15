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Экс-кандидат на пост тренера сборной Беларуси назначен главредом футбольных трансляций "Матч ТВ"
Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.
— Валерий Георгиевич Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 года. До сегодняшнего дня должность главного редактора футбольных трансляций отсутствовала в структуре «Матч ТВ, — говорится в пресс-релизе.
В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.
Будучи тренером, Карпин дважды стал со «Спартаком» серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/12). С июля 2015 по июнь 2016 года возглавлял клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» из Армавира.
В 2016 году Карпин работал экспертом на «Матч ТВ».
В начале января
Сборная Беларуси остается без главного тренера с декабря 2016-го, когда
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По прогнозу «Прессбола», главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.
Один из кандидатов, россиянин Николай Писарев, недавно возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.
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Бывший генеральный директор и главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ".
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