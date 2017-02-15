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"Белтелеком": поднимаем цены, чтобы "расти"

16.02.2017 14:18 — Разное | БДГ  
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С 1 марта цены на услуги телеграфной связи, международных звонков, некоторых тарифов телевидения ZALA и интернета вырастут в среднем на 9%.

При этом "Белтелеком" отмечает, что в 2017 году не станет повышать цены на  местные и междугородные звонки, услуги хостинга.

"Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимально возможное сдерживание роста цен: последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг", - объявил "Белтелеком".

И уведомляет о том, что с 1 марта 2017 года вырастут цены на услуги телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг. Повышаются также тарифы на телевидение ZALA и услуги доступа к сети интернет. 

Например, безлимитный доступ в интернет подорожает на 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. 

 
 
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С 1 марта цены на услуги телеграфной связи, международных звонков, некоторых тарифов телевидения ZALA и интернета вырастут в среднем на 9%.

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