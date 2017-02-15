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Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана
16.02.2017 15:01 — Разное | Ежедневник
24tv.ua
Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC).
Эту информацию подтвердили
3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти Беларуси подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок российской нефти. «Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд согласно нашим договоренностям», — говорил Лукашенко на встрече с журналистами. Белорусский лидер уточнил, что «договорились (о поставках нефти из России в Беларусь) на 24 млн тонн ежегодно, до 18 млн тонн сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять».
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Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная...
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