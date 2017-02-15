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Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

16.02.2017 15:01 — Разное | Ежедневник  
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Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

24tv.ua

Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC).

Эту информацию подтвердили  Reuters  четыре осведомленных источника. Как отмечает агентство, сделка стала первой для Минска по покупке иранской нефти.
Нефть из Ирана, по сведениям Reuters, была продана польской «дочке» «Белоруснефти» — компании Beloil Polska. Нефть прибудет в Одессу и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь, уточняют два источника Reuters, знакомых с ситуацией.

Как отмечает Reuters, Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой.

3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти Беларуси подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок российской нефти. «Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд согласно нашим договоренностям», — говорил Лукашенко на встрече с журналистами. Белорусский лидер уточнил, что «договорились (о поставках нефти из России в Беларусь) на 24 млн тонн ежегодно, до 18 млн тонн сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять».

Еще в январе Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок, напоминает РБК.

 
Теги: Минск
 
 
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