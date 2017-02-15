﻿ Новозеландский тур "Гэндальфа": 8 фотографий, от которых перехватывает дыхание. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новозеландский тур "Гэндальфа": 8 фотографий, от которых перехватывает дыхание

16.02.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фотограф-любитель Akhil Suhas нашел необычный способ, чтобы запечатлеть красоту пейзажей Новой Зеландии. Отправляясь в шестимесячное путешествие он взял с собой костюм волшебника Гэндальфа — одного из центральных персонажей легендариума Толкина.

Благодаря фильмам Джексона, государство в юго-западной части Тихого океана стало для туристов Средиземьем (место действия в вымышленной вселенной романов Толкина). Перед поездкой по Новой Зеландии фотограф обратил внимание на фильм «Властелин колец». Akhil Suhas хотел как-то объединить будущие пейзажи и вот что из этого получилось.


Кстати, в Минске трилогию «Властелина колец» можно увидеть уже на следующей неделе. В кинотеатре «Москва» в рамках проекта «Cinemascope: Restart возвращение культовой классики на большой экран» с 24 по 26 февраля пройдут эксклюзивные показы трилогии Питера Джексона. На большом экране представят расширенные версии трех частей: «Братство кольца» (2001, 228 мин.), «Две крепости» (2002, 235 мин.) и «Возвращение короля» (2003, 263 мин.). Все фильмы на английском с русскими субтитрами.



Фотограф перемещался по стране в одиночестве и планировал использовать камеру на штативе и таймер, однако реализовать идею не получалось. Поэтому Akhil Suhas стал просить прохожих людей помочь со съемкой. Те охотно соглашались примерить костюм волшебника. Снимки были опубликованы в инстаграме фотографа под тегом #GandalftheGuide.






***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Depeche Mode.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря фильмам Джексона Новая Зеландия для миллионов туристов стала Средиземьем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчанин в отместку бывшей жене поджег машину ее ухажера "коктейлем Молотова"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика