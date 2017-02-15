|
Новозеландский тур "Гэндальфа": 8 фотографий, от которых перехватывает дыхание
Фотограф-любитель Akhil Suhas
Благодаря фильмам Джексона, государство в юго-западной части Тихого океана стало для туристов Средиземьем (место действия в вымышленной вселенной романов Толкина). Перед поездкой по Новой Зеландии фотограф обратил внимание на фильм «Властелин колец». Akhil Suhas хотел как-то объединить будущие пейзажи и вот что из этого получилось.
Кстати, в Минске трилогию «Властелина колец» можно увидеть уже на следующей неделе. В кинотеатре «Москва» в рамках проекта «Cinemascope: Restart возвращение культовой классики на большой экран» с 24 по 26 февраля пройдут эксклюзивные показы трилогии Питера Джексона. На большом экране представят расширенные версии трех частей:
Фотограф перемещался по стране в одиночестве и планировал использовать камеру на штативе и таймер, однако реализовать идею не получалось. Поэтому Akhil Suhas стал просить прохожих людей помочь со съемкой. Те охотно соглашались примерить костюм волшебника. Снимки были опубликованы в инстаграме фотографа под тегом
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря фильмам Джексона Новая Зеландия для миллионов туристов стала Средиземьем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии