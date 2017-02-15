Фотограф-любитель Akhil Suhas нашел необычный способ , чтобы запечатлеть красоту пейзажей Новой Зеландии. Отправляясь в шестимесячное путешествие он взял с собой костюм волшебника Гэндальфа — одного из центральных персонажей легендариума Толкина.

Благодаря фильмам Джексона, государство в юго-западной части Тихого океана стало для туристов Средиземьем (место действия в вымышленной вселенной романов Толкина). Перед поездкой по Новой Зеландии фотограф обратил внимание на фильм «Властелин колец». Akhil Suhas хотел как-то объединить будущие пейзажи и вот что из этого получилось.





Кстати, в Минске трилогию «Властелина колец» можно увидеть уже на следующей неделе. В кинотеатре «Москва» в рамках проекта «Cinemascope: Restart возвращение культовой классики на большой экран» с 24 по 26 февраля пройдут эксклюзивные показы трилогии Питера Джексона. На большом экране представят расширенные версии трех частей: «Братство кольца» (2001, 228 мин.), «Две крепости» (2002, 235 мин.) и «Возвращение короля» (2003, 263 мин.). Все фильмы на английском с русскими субтитрами.









Фотограф перемещался по стране в одиночестве и планировал использовать камеру на штативе и таймер, однако реализовать идею не получалось. Поэтому Akhil Suhas стал просить прохожих людей помочь со съемкой. Те охотно соглашались примерить костюм волшебника. Снимки были опубликованы в инстаграме фотографа под тегом #GandalftheGuide .





















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