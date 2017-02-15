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Федерация футбола ОАЭ оштрафовала 40 игроков за неэтичные прически

16.02.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Аль-Ахли» Асамоа Гьян был оштрафован футбольной ассоциацией ОАЭ за необычную прическу. Помимо Гьяна наказанию подверглись еще 40 футболистов. Об этом сообщает Squawka.

Футбольные власти ОАЭ ввели запрет на те прически, где часть головы выбрита, так как это противоречит учениям ислама. Стрижка Гьяна, где имеется выбритый знак, напоминающий один из арабских символов, считается «неэтичной», хотя это далеко не первый случай, когда игроки нарушают данное правило.

Асамоа Гьян играет в «Аль-Ахли» на правах аренды, а принадлежит «Шанхай СИПГ». В активе 31-летнего ганца 5 мячей в 11 матчах сезона-2016/17.

В 2012 году арбитр потребовал от голкипера «Аль-Шабаба» Валиду Адбуллу сбрить анти-исламскую (кудри как у Давида Луиса) прическу прямо перед игрой.

 
 
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Нападающий "Аль-Ахли" Асамоа Гьян был оштрафован футбольной ассоциацией ОАЭ за необычную прическу. Помимо Гьяна наказанию подверглись еще 40 футболистов.

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