Нападающий «Аль-Ахли» Асамоа Гьян был оштрафован футбольной ассоциацией ОАЭ за необычную прическу. Помимо Гьяна наказанию подверглись еще 40 футболистов. Об этом сообщает Squawka .

