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Каждый восьмой минчанин неправильно внес показания счетчиков воды в январе

16.02.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Каждый восьмой житель Минска неправильно внес показания приборов учета расхода воды, говорится в пресс-релизе небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП». Напомним, после того, как перестал работать сайт komplat.by, показания счетчиков нужно вводить в ЕРИП.

Сделать это можно также и при оплате в интернет-банкинге. Но, как оказалось, многие горожане с таким «квестом» не справились и ввели неправильные показания.

«Просто вносите в систему в момент оплаты ЖКУ текущее значение ваших счетчиков. Не фактическое потребление, не цифру 0, а именно текущее значение. Система сама все рассчитает», — еще раз напомнила заместитель председателя правления НКФО «ЕРИП Наталья Штевнина.

Например, в январе на счетчике было 267 кубов, а в феврале — 270. Так вот вводить нужно именно цифру 270, а не 3 кубометра, которые вы потратили. Если же вы по каким-то причинам не пользовались водой и показания счетчиков остались на прежнем уровне, то все равно нужно ввести именно ту цифру, которую показывает прибор учета (в данном примере — 267, а не 0). Сколько вы «вылили» воды в деньгах, узнаете уже при оплате следующей жировки.

В ЕРИП рекомендуют вводить данные счетчиков с 15 по 25 число каждого месяца.

— Если введены некорректные данные и пришло осознание этого, то можно зайти в ЕРИП повторно и ввести данные счетчиков снова — будут приняты к расчету именно последние, — поясняют специалисты. — Второй вариант — обратиться в свой РКЦ и сообщить им правильные показания.

Правда, успеть исправить ошибку нужно до 25 числа включительно.

Но если рассказать о потраченной воде можно уже сейчас, то оплатить жировку за январь — пока нельзя. Платежки пока не принесли в почтовые ящики, не выставлены суммы и в интернет-банкинге. С чем связана задержка в этот раз — не поясняют. Не исключено, что «загвоздка» с оплатой отопления. Напомним, городские коммунальники говорили, что сумму за самую дорогую услугу в жировках могут разбить на несколько месяцев — январь выдался слишком морозным и итоговые счета могут получиться весьма солидными. Вопрос якобы рассматривался на уровне правительства, однако пока документа на этот счет не было.

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Теги: Минск
 
 
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Горожане путают текущие показания приборов учета и фактическое потребление воды.

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