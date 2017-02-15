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Белорусские биатлонисты принимают участие в индивидуальной гонке. Онлайн TUT!

16.02.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
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После трехдневного перерыва мужчины возобновят участие на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Сегодня их ждет индивидуальная гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Нашу команду представят Владимир Чепелин (№ 8), Сергей Бочарников (№ 41), Дмитрий Абашев (№ 61) и Роман Елетнов (№ 92).

Основные фавориты получили следующие номера: Антон Шипулин (№ 1), Мартен Фуркад (№ 4), Доминик Ландертингер (№ 5), Квентин Фийон-Майе (№ 6), Жан-Гийом Беатрикс (№ 13), Сергей Семенов (№ 15), Эрик Лессер (№ 27), Александр Логинов (№ 31), Симон Шемпп (№ 46), Ондржей Моравец (№ 51), Бенедикт Долль (№ 58), Михал Крчмар (№ 67), Евгений Гараничев (№ 73), Арнд Пайффер (№ 77), Эмиль Хегле Свендсен (№ 81), Доминик Виндиш (№ 90), Оле-Эйнар Бьорндален (№ 95), Йоханнес Бо (№ 96), Лоуэлл Бэйли (№ 100), Юлиан Эберхард (№ 101).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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После трехдневного перерыва мужчины возобновят участие на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.

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