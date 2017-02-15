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Белорусские военные провели учебные стрельбы в Брестской области
16.02.2017 17:09 — Разное | Ежедневник
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Белорусские военные провели 16 февраля в Брестской области боевые пуски ракет оперативно- тактического комплекса "Точка".
В стрельбах также приняли участие подразделения противовоздушной обороны и авиация. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.
Помимо "Точки", белорусские военные задействовали зенитные комплексы "Оса-АКМ" и "Тор-М2" запустили ракеты по мишеням, имитировавшим воздушные цели.
"В ходе активной фазы мероприятия были задействованы экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей МиГ-29, которые выполнили пуски управляемых ракет "воздух-воздух", - сказали в военном ведомстве.
Также в учениях задействовали вертолеты Ми-8МТВ-5, поставленные в Беларусь из России в конце прошлого года.
Всего в мероприятиях боевой подготовки участвовали более 500 военных и 200 единиц техники, сообщает
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Белорусские военные провели 16 февраля в Брестской области боевые пуски ракет оперативно- тактического комплекса "Точка".
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