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Турки заявили о взятии сирийского Эль-Баба

16.02.2017 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Турки заявили о взятии сирийского Эль-Баба

riafan.ru

Командующий турецкой армией Хулуси Акар объявил об окончании операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", удерживавшей его с конца 2013 года.

Акар назвал операцию успешной. "Поздравляю нас всех с окончательным освобождением Эль-Баба", — сказал он журналистам, добавив, что сейчас саперы проверяют город на наличие мин и неразорвавшихся боепипасов.

По словам Акара, с начала операции "Щит Евфрата", частью которой был штурм Эль-Баба, были убиты почти три тысячи боевиков, а также около 350 активистов Рабочей партии Курдистана, деятельность которой в Турции признана террористической и запрещена, сообщает Русская служба Би-Би-Си .

Собственные потери за время операции турецкие военные оценивают примерно в 60 человек, большинство из них погибло как раз во время штурма Эль-Баба. Однако европейские СМИ еще в прошлом году обвиняли Турцию в занижении своих потерь.

Операцию "Щит Евфрата" турецкие военные начали в августе 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что целью операции будет борьба с боевиками "Исламского государства", запрещенного во многих странах, включая Турцию и Россию.

Город Эль-Баб находится всего в 30 км от границы с Турцией и считается последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления вела также сирийская армия. Однако взять город оказалось сложнее, чем ожидалось, из-за упорного сопротивления боевиков ИГ.

 
 
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Командующий турецкой армией Хулуси Акар объявил об окончании операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков экстремистской группировки...

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