В Осиповичах строят 108-квартирный жилой дом на деньги китайских инвесторов. Семиэтажку должны сдать в эксплуатацию к 31 марта — это жесткое условие зарубежного подрядчика.

Подрядчик новостройки — государственная компания «Тяньцзянская электростроительная компания Китайской электростроительной групповой корпорации». Многоэтажку строят, а также прокладывают инженерные сети и благоустраивают территорию белорусы — Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Фундамент дома был заложен в конце октября 2016 года.

В управлении капитальным строительством облисполкома рассказали, что за счет китайских инвестиций в регионе возводятся и другие жилые многоквартирные дома, в том числе в Бобруйске.