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В Осиповичах строят многоэтажку на китайские деньги
В Осиповичах строят 108-квартирный жилой дом на деньги китайских инвесторов. Семиэтажку должны сдать в эксплуатацию к 31 марта — это жесткое условие зарубежного подрядчика.
Подрядчик новостройки — государственная компания «Тяньцзянская электростроительная компания Китайской электростроительной групповой корпорации». Многоэтажку строят, а также прокладывают инженерные сети и благоустраивают территорию белорусы — Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Фундамент дома был заложен в конце октября 2016 года.
В управлении капитальным строительством облисполкома рассказали, что за счет китайских инвестиций в регионе возводятся и другие жилые многоквартирные дома, в том числе в Бобруйске.
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Сдать дом в эксплуатацию должны к 31 марта.
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