﻿ Ученые создали кибернетический глаз, аналогичный орлиному. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые создали кибернетический глаз, аналогичный орлиному

16.02.2017 17:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Физики из университета Штутгарта создали первую цифровую нанокамеру, чья оптика работает таким же образом, как глаза орлов и других хищных птиц, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Science Advances.


«Глаз орла», напечатанный на микрочипе. Фото: © Фото: Thiele et al. Sci. Adv.2017;3:e1602655

При создании устройства ученые руководствовались принципом, что каждый пиксель камеры можно покрыть своей собственной линзой. Это приведет к многократному повышению качества картинки без увеличения числа точек на матрице.

Следуя этому принципу, Саймон Тиле (Simon Thiele) из университета Штутгарта (Германия) и его коллеги создали первый «киберглаз орла», напечатав несколько тысяч миниатюрных линз на чипе размерами в 300 микрометров на 300 микрометров. Такая камера может видеть буквы и цифры, чьи размеры не превышают 5−10 микрометров, что недоступно для других миниатюрных камер.

Сейчас немецкие физики заняты разработкой технологии, позволяющей изготовлять такие линзы автоматически и быстрее, чем это удается делать сейчас — одна линза за 1−2 часа. В случае решения этой проблемы «орлиное зрение» смогут получить беспилотники, медицинское оборудование и другие гаджеты.

Читайте также: Фотофакт: беркут атакует беспилотник

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При создании устройства ученые руководствовались принципом, что каждый пиксель камеры можно покрыть своей собственной линзой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские военные провели учебные стрельбы в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика