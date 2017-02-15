Физики из университета Штутгарта создали первую цифровую нанокамеру, чья оптика работает таким же образом, как глаза орлов и других хищных птиц, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Science Advances.



«Глаз орла», напечатанный на микрочипе. Фото: © Фото: Thiele et al. Sci. Adv.2017;3:e1602655

При создании устройства ученые руководствовались принципом, что каждый пиксель камеры можно покрыть своей собственной линзой. Это приведет к многократному повышению качества картинки без увеличения числа точек на матрице.

Следуя этому принципу, Саймон Тиле (Simon Thiele) из университета Штутгарта (Германия) и его коллеги создали первый «киберглаз орла», напечатав несколько тысяч миниатюрных линз на чипе размерами в 300 микрометров на 300 микрометров. Такая камера может видеть буквы и цифры, чьи размеры не превышают 5−10 микрометров, что недоступно для других миниатюрных камер.

Сейчас немецкие физики заняты разработкой технологии, позволяющей изготовлять такие линзы автоматически и быстрее, чем это удается делать сейчас — одна линза за 1−2 часа. В случае решения этой проблемы «орлиное зрение» смогут получить беспилотники, медицинское оборудование и другие гаджеты.