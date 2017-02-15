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Белорусские военные провели пуски баллистических ракет

16.02.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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На полигоне в Брестской области белорусские военные произвели пуски ракет оперативно-тактического комплекса «Точка», сообщает пресс-служба Минобороны.

Стрельбы проводил отдельный ракетный дивизион 465 ракетной бригады. Тактические ракеты по значимости некоторыми экспертами ставятся в один ряд со стратегическими ядерными силами. Для ОТРК «Точка» разработан целый ряд боеприпасов.


ОТРК «Точка». Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Например, ракета с индексом 9Н123Ф имеет осколочно-фугасную боевую часть, которая несет 162,5 кг взрывчатого вещества и дает порядка 14,5 тысячи осколков, поражающих площадь размером в 2−3 га.

Для расчета полетного задания при наведении ракеты «Точки» на цель используются цифровые карты местности, полученные с помощью космической разведки.

Для обеспечения большей скрытности во время прицеливания и выполнения других операций пускового цикла ракета находится в горизонтальном положении, а ее подъем начинается только за 15 секунд до старта. После запуска ракеты комплекс способен покинуть позицию за 1,5 минуты. Полностью собранные и боеготовые ракеты могут храниться до 10 лет.

Кроме «Точки» в учениях были задействованы зенитные комплексы «Оса-АКМ» и «Тор-М2», а также учебно-боевые самолеты Як-130, истребители МиГ-29 и недавно полученные из России вертолеты Ми-8МТВ-5.

Всего в совместной подготовке приняли участие более 500 военнослужащих и 200 единиц техники.

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Тактические ракеты по значимости некоторыми экспертами ставятся в один ряд со стратегическими ядерными силами.

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