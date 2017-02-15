Минске" title="Уникальную коллекцию рода Радзивиллов представили в Минске" class=""> Минске" title="Уникальную коллекцию рода Радзивиллов представили в Минске" class=""> /

Экспозиция включает в себя произведения искусства из частной коллекции Матея Радзивилла, потомка в 17 колене знаменитого богатейшего магнатского рода. Матей Радзивилл —успешный польский финансист, предприниматель, меценат и общественный деятель начал собирать коллекцию семейных памятников на европейских аукционах еще в 90-е годы. Он частый гость в нашей стране, помогал с экспозицией Несвижского и Мирского замков. Примерно около года назад он пригласил сотрудников Национального художественного музея к себе домой. Увиденная домашняя коллекция поразила белорусских искусствоведов. Так и родилась идея выставки.

"Радзивилл с радостью согласился представить свою экспозицию белорусскому зрителю. Было отобрано около 100 произведений, это живопись, графика, миниатюры, декоративные ткани, памятные медали, посвященные роду Радзивиллов. Все это было привезено в нашу страну. Экспонаты есть чрезвычайно ценные", — рассказала Карпенко.

Ценностью выделяются несколько экспонатов коллекции. Это портрет кардинала Ежи Радзивилла XVI века, декоративная ткань "маката" XVIII века, один из ранних слуцких поясов, жанровая картина Юлиана Фалата, изображающая охоту императора Вильгельма II с семьей Радзивиллов. На эти произведения Матеем Радзивиллом было получено специальное разрешение на вывоз Министерством культуры Польши.

Экспозиция занимает два зала на первом этаже Национального художественного музея. Открывает ее портрет Барбары Радзивилл. Собственно произведения из коллекции Матея Радзивилла занимают полтора зала. Во втором зале представлены двадцать ростовых портретов династии Радзивиллов из собрания музея.

"Будут не только живописные портреты из нашей коллекции. Есть еще книги из Несвижской библиотеки Радзивиллов, предоставленные нашей Национальной библиотекой. Также мы показываем документы из Национального архива, где речь идет о судьбе коллекции Радзивиллов после 1939 года", — отметила Карпенко.

Официальная церемония открытия выставки состоится 27 февраля. Ее посетят представители посольства Польши, министерств культуры Польши и нашей страны, прибудет и сам Матей Радзивилл. Экспозиция продлится до 16 апреля.

Полностью беседу с Еленой Карпенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.