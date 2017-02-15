﻿ Минская "вторичка": квартиры до 45 тысяч долларов, в которых можно сразу жить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минская "вторичка": квартиры до 45 тысяч долларов, в которых можно сразу жить

16.02.2017 18:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Цены на вторичном рынке недвижимости остаются стабильными. Конечно, предложений сейчас меньше, чем было в мае прошлого года, но выбрать есть из чего. REALTY.TUT.BY нашел бюджетные и симпатичные варианты однокомнатных и двухкомнатных квартир, в которые можно заселиться сразу после покупки.

«Однушка» в Малиновке

Однокомнатная квартира общей площадью 33 квадратных метра продается на в панельном доме на улице Слободской (микрорайон Малиновка). Кухня стандартная — 7 метров, жилая комната — 17 «квадратов». Санузел в квартире раздельный, балкон застеклен. Продают это жилье за 36 тысяч долларов.




Однокомнатная квартира в кирпичном доме

С хорошим ремонтом предлагают однокомнатную квартиру в кирпичном доме в переулке Козлова (район ст.м. «Тракторный завод»). Общая площадь — 30 квадратных метров, жилая — 18. Квартира продается со встроенной кухней и бытовой техникой. В объявлении говорится, что за квартирой закреплено подвальное помещение. Цена вопроса — 38 тысяч долларов.




«Однушка» рядом с метро «Спортивная»

Квартира в панельном доме на улице Жудро. Площадь — 37 квадратных метров, комната — 17. На окнах установлены стеклопакеты, из мебели есть только кухня. Лоджия застеклена раздвижными алюминиевыми рамами, обшита вагонкой. Единственный нюанс — старый кафель в ванной и туалете. За квартиру просят 38 тысяч долларов.



«Двушка» в Серебрянке

Двухкомнатная квартира общей площадью 40 квадратных метров продается в кирпичном доме 1975 года постройки на проспекте Рокоссовского. В квартире узаконена перепланировка, есть встроенная мебель, техника. Окна пластиковые, балкон застеклен. В объявлении сказано, что есть свой подвал. Квартиру продают за 42,5 тысячи долларов.





Полуторка возле «Грушевки»

Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом продается в блочном доме на улице Карла Либкнехта. Общая площадь — 42 квадратных метра, жилая — 30. Год постройки дома не указан, но в объявлении упоминается, что капремонт тут уже был. В квартире пластиковые окна, ламинат, межкомнатные двери МДФ. Продают квартиру за 44,5 тысячи долларов.





 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы выбрали самые интересные варианты жилья, в которых будет приятно справить новоселье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские военные провели пуски баллистических ракет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика