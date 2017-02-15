Цены на вторичном рынке недвижимости остаются стабильными. Конечно, предложений сейчас меньше, чем было в мае прошлого года, но выбрать есть из чего. REALTY.TUT.BY нашел бюджетные и симпатичные варианты однокомнатных и двухкомнатных квартир, в которые можно заселиться сразу после покупки.

«Однушка» в Малиновке

Однокомнатная квартира общей площадью 33 квадратных метра продается на в панельном доме на улице Слободской (микрорайон Малиновка). Кухня стандартная — 7 метров, жилая комната — 17 «квадратов». Санузел в квартире раздельный, балкон застеклен. Продают это жилье за 36 тысяч долларов.













Однокомнатная квартира в кирпичном доме

С хорошим ремонтом предлагают однокомнатную квартиру в кирпичном доме в переулке Козлова (район ст.м. «Тракторный завод»). Общая площадь — 30 квадратных метров, жилая — 18. Квартира продается со встроенной кухней и бытовой техникой. В объявлении говорится, что за квартирой закреплено подвальное помещение. Цена вопроса — 38 тысяч долларов.













«Однушка» рядом с метро «Спортивная»

Квартира в панельном доме на улице Жудро. Площадь — 37 квадратных метров, комната — 17. На окнах установлены стеклопакеты, из мебели есть только кухня. Лоджия застеклена раздвижными алюминиевыми рамами, обшита вагонкой. Единственный нюанс — старый кафель в ванной и туалете. За квартиру просят 38 тысяч долларов.









«Двушка» в Серебрянке

Двухкомнатная квартира общей площадью 40 квадратных метров продается в кирпичном доме 1975 года постройки на проспекте Рокоссовского. В квартире узаконена перепланировка, есть встроенная мебель, техника. Окна пластиковые, балкон застеклен. В объявлении сказано, что есть свой подвал. Квартиру продают за 42,5 тысячи долларов.

















Полуторка возле «Грушевки»

Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом продается в блочном доме на улице Карла Либкнехта. Общая площадь — 42 квадратных метра, жилая — 30. Год постройки дома не указан, но в объявлении упоминается, что капремонт тут уже был. В квартире пластиковые окна, ламинат, межкомнатные двери МДФ. Продают квартиру за 44,5 тысячи долларов.













