

todaynews24.ru

Впервые в истории представитель США завоевал медаль и сразу высшей пробы.

Бэйли на дистанции 20 километров обошел чеха Моравца и француза Фуркада, занявших, соответственно, второе и третье места.

Также американец стал быстрее сильных спортсменов из Германии, Норвегии, России и других «биатлонных» стран».

Лучший белорус Абашев занял 28 место.