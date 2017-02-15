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Американец Бэйли сенсационно выиграл индивидуальную мужскую гонку на ЧМ по биатлону
16.02.2017 18:15 — Разное | Ежедневник
todaynews24.ru
Впервые в истории представитель США завоевал медаль и сразу высшей пробы.
Бэйли на дистанции 20 километров обошел чеха Моравца и француза Фуркада, занявших, соответственно, второе и третье места.
Также американец стал быстрее сильных спортсменов из Германии, Норвегии, России и других «биатлонных» стран».
Лучший белорус Абашев занял 28 место.
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Впервые в истории представитель США завоевал медаль и сразу высшей пробы.
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