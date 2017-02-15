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Американец Бэйли сенсационно выиграл индивидуальную мужскую гонку на ЧМ по биатлону

16.02.2017 18:15 — Разное | Ежедневник  
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Американец Бэйли сенсационно выиграл индивидуальную мужскую гонку на ЧМ по биатлону

todaynews24.ru

Впервые в истории представитель США завоевал медаль и сразу высшей пробы.

 Бэйли на дистанции 20 километров обошел чеха Моравца и француза Фуркада, занявших, соответственно, второе и третье места.

Также американец стал быстрее сильных спортсменов из Германии, Норвегии, России и других «биатлонных» стран».

Лучший белорус Абашев занял 28 место.  

 
 
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Впервые в истории представитель США завоевал медаль и сразу высшей пробы.

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