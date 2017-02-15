Руководители Администрации президента сегодня и завтра проводят выездные приемы по декрету о тунеядстве. С минчанами в администрации Московского района столицы встречался помощник президента — главный инспектор по Минску Александр Якобсон. Присутствовать на заседании журналисту FINANCE.TUT.BY не разрешили, объяснив, что «мероприятие и так будут освещать аккредитованные государственные СМИ». Поэтому мы пообщались с пришедшими на встречу людьми в коридоре, чтобы узнать, что власть думает об их «тяжелой жизненной ситуации».



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

«Освободил от налога и обещал помочь найти работу»

Предварительно на прием записалось 14 человек, однако желающих попасть к Якобсону оказалось в несколько раз больше. Минчане приходили и занимали живую очередь под дверями кабинета. В итоге вместо запланированных трех часов прием продлился пять. Пообщаться с помощником президента смогли 36 человек. На встречу приезжали люди со всего города, а не только из Московского района. Некоторых местных исполкомы ранее уже отказались освобождать от уплаты сбора, но они решили попытать счастья еще раз, на этот раз в присутствии чиновника из Администрации президента.

Ко встрече с помощником президента минчанин Виктор Бакун подготовился основательно: написал письмо, в котором расписал всю свою историю, собрал целый пакет документов, подтверждающих, что он не тунеядец.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— В 2015 году у меня умер отец и по семейным обстоятельствам я не мог работать. Благодаря Александру Серафимовичу (Якобсону — прим. FINANCE.TUT.BY) моя ситуация разрешилась благополучно. До этого я обращался во Фрунзенский райисполком по месту жительства — там от налога не освободили. Александр Серафимович удивился, вмешался и дал свое резюме: освободить. Сейчас я еду в администрацию Фрунзенского района забирать подтверждение, что я освобожден от налога.

Александр Якобсон не только освободил Виктора от уплаты сбора, но и пообещал посодействовать в трудоустройстве. Молодой человек окончил университет по специальности политолог-юрист и полтора года безуспешно пытается устроиться на работу в госорганы.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— В поисках работы я обошел 59 чиновников: посетил всех глав районов, был даже на приеме у Шорца. Но везде просто отвечали отписками. В 2016 зарегистрировался на бирже труда, но тоже без толку. На работу не берут, потому что нет опыта, делится впечатлениями от встречи Виктор. — Мне интересна госслужба и Александр Серафимович сказал, что, может быть, предложат работу на каком-нибудь унитарном предприятии или в райисполкоме. Я люблю свою страну, никуда не хочу уезжать и хочу работать здесь. Вообще, мне кажется, я ему понравился.

Чаще всего «тяжелая жизненная ситуацию» многих из тех, кого зачислили в тунеядцы, заключается в том, что они ухаживали или продолжают ухаживать за больными родственниками. Например, отец Александры Малашкевич несколько лет назад сломал ноги и позвоночник — оказался полностью обездвижен. Девушка не работала, ухаживая за ним.

— Папа — программист, он может работать удаленно. Он имел возможность содержать нас, пока я ухаживала за ним, потому что сам он не мог двигаться, — рассказывает девушка. — Я ходила в налоговую, но там никто не знал, что делать с моей ситуацией. Отправили в райисполком. Сегодня я решила прийти на прием лично: заявлений много и мое могут попросту пропустить, а комиссия хотя бы выслушает и посмотрит документы. Конкретного заключения сегодня мне не дали — сказали, будут рассматривать мою ситуацию.

Минчанка Анжелика Валерьевна не работает, потому что ухаживает за матерью-инвалидом. Живет с мужем на одну зарплату. Анжелику причислили к «тунеядцам». Она уже обращался в исполком с просьбой освободить ее от уплаты налога, но получила отказ. Александр Якобсон с этим не согласился: посчитал, женщина действительно находится в трудной ситуации и ее решение надо пересмотреть.

«В налоговой мои справки из частной клиники не принимали»

Гугнарева Оксана на прием к Александру Якобсону пришла со своей годовалой дочкой. В 2015 году из-за сложной беременности женщина не работала, поэтому в конце прошлого года Оксана получила «письмо счастья».



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— В декабре 2014 года я уволилась по состоянию здоровья. Потом забеременела и беременность оказалась тяжелой — была постоянная угроза выкидыша. Я лечилась в частной клинике. Все справки у меня есть, но в налоговой их не принимают: говорят, что нужен больничный лист. В больницу я не ложилась, потому что у меня второй 9-летний ребенок, а муж постоянно в командировках. Потом в сентябре я нашла работу, но мне не хватило 67 дней, чтобы не оказаться тунеядцем, — рассказывает Оксана. — В налоговую я обращалась, но они в ответ просто расписали закон. Сказали идти в исполком. Я собрала документы и пришла на прием.

Молодую маму с ребенком пропустили без очереди. Буквально через несколько минут, улыбаясь, они вышли из кабинета:

— Было страшно, — отвечает Оксана на мой вопрос, как прошло заседание. — Я объяснила ситуацию и они сказали, что без проблем могут освободить от налога!

На прием к главному инспектору по Минску пришли и оппозиционные политики.

Планировалось, что помощник президента будет встречаться с минчанами лишь по вопросам, связанным с реализацией Декрет о предупреждении социального иждивенчества. Однако на деле оказалось, что многие из присутствующих пришли с проблемами, никак не связанными с налогом на тунеядство.

Помочь с приватизацией и спасти бизнес

Например, Дмитрий и Ольга Захаревич обратились к Александру Якобсону с тем, чтобы помогли сохранить их предприятие, которое выпускает инновационную продукцию.

— Я не тунеядец — я директор научно-производственного предприятия «Инновационные перспективы». Мы занимаемся производством пожаробезопасных ортопедических матрасов и подушек. Мы арендовали помещение в Октябрьском районе, а предприятие, которые раньше владело площадью, объявило нам войну — взяли и выключили рубильник, лишили нас электроэнергии. Позже за жалобы нас вообще выселили из помещения. Я сам инвалид и на нашем предприятии мы хотели дать рабочие места инвалидам. Готовились расширяться: оборудовали цех, набирали людей — 11−15 человек, но не получилось. Вот так людей делают безработными, — рассказывает Дмитрий.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Помощник президента, как рассказывает Дмитрий, их выслушал и сказал, что «будут разбираться».

— В администрации нашего района нам ничем помочь не могут, поэтому мы пришли сюда. Мы не о помощи просим, а просто чтобы нам не мешали работать.

Многие приходили со своими жилищными вопросами. Например, пенсионерка Людмила Болеславовна после смерти мужа узнала, что нужно приватизировать квартиру. Сейчас ей приходится платить за свое жилье, как за арендное, — 170 рублей в месяц при пенсии в 300 рублей.

— Я вчера позвонила записаться на прием и объяснила свою ситуацию. Мне сказали, что принимают только тунеядцев. Но я очень просилась — помощник президента все-таки может чем-нибудь помочь.

Из кабинета Людмила Болеславовна вышла почти в слезах: «Сказал, что ничем помочь не может — надо собирать деньги и платить. Пусть дочки, говорит, помогают, а дочки сами еле сводят концы с концами».

«Налог на тунеядство — это бред. Об этом и пришел сказать»

Для некоторых минчан из очереди прием у Якобсона стал первой попыткой доказать, что они не тунеядцы. Получив «письмо счастья», они не обращались даже в налоговую.

— У меня нет никакой тяжелой жизненной ситуации, просто считаю, что это бред, и пришел об этом сказать, — говорит мужчина под 40 из очереди. — Никуда я до этого не обращался — сразу пришел сюда. Просто из своего опыта знаю, что идти в налоговую бесполезно.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Встречались и те, кто даже не знал, являются они тунеядцем — пришли к помощнику президента, чтобы он им разъяснил нормы декрета.

— Я председатель Международного союза десантников. Мы занимаемся общественной деятельностью, организовываем различные мероприятия. Иду узнать, как нас рассматривают в данной ситуации — тунеядцы мы или нет? — говорит Валерий Седюков.

— Так, а «письмо счастья» вам приходило?

— Я в Украине последние два года нахожусь, поэтому не знаю. Но дома говорят, что извещение какое-то было. Так что, наверное, приходило.