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Горящий автомобиль в Минске помогли потушить неравнодушные прохожие

16.02.2017 18:20 — Разное | Tut.by  
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В Минске на стоянке торгового центра Globo загорелась Toyota. Потушить автомобиль владельцу авто помогли неравнодушные прохожие. Никто не пострадал, но огонь удалось унять не сразу.


Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Предположительная причина возгорания — неисправная проводка. Потушить горящий автомобиль очевидцам удалось не с первого раза.


Фото: TUT.BY


 
Теги: Минск
 
 
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Возможная причина возгорания - неисправная проводка авто.

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