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Горящий автомобиль в Минске помогли потушить неравнодушные прохожие
В Минске на стоянке торгового центра Globo загорелась Toyota. Потушить автомобиль владельцу авто помогли неравнодушные прохожие. Никто не пострадал, но огонь удалось унять не сразу.
Предположительная причина возгорания — неисправная проводка. Потушить горящий автомобиль очевидцам удалось не с первого раза.
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Возможная причина возгорания - неисправная проводка авто.
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