﻿ «Белинтертранс-ТЛЦ», «АвантРэйл» и «Белтаможсервис» возглавили рейтинг лучших экспедиторов 2016 года. 21.by
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«Белинтертранс-ТЛЦ», «АвантРэйл» и «Белтаможсервис» возглавили рейтинг лучших экспедиторов 2016 года

16.02.2017 19:00 — Разное | Ежедневник  
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«Белинтертранс-ТЛЦ», «АвантРэйл» и «Белтаможсервис» возглавили рейтинг лучших экспедиторов 2016 года

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Логистическая дочка БелЖД «Белинтертранс-ТЛЦ» возглавляет этот рейтинг с 2007 года.

Также в первую десятку рейтинга, составляемого экспертами Ассоциации международных экспедиторов и логистики БАМЭ  по результатам деятельности за прошедший период, вошли  компании «Дженти-Спедишн», «Автопромснаб-Спедишн», «Трансгрупплогистик», «Крафттранс», «Градалогистик», «СТА Логистик» и «Белмагистральавтотранс».  

На протяжении 2007-2015 годов в первую тройку лучших экспедиторов страны входят компания  «Краффттранс» Дмитрия Ганноты и Ярослава Кириллова (в течение пяти лет), «АвантРэйл» (4), полугосударственное белорусско-швейцарское предприятие «Трансрэйл-БЧ» (3), члены холдинга Group Belsys «Трансгрупп» (1) и «Трансгрупплогистик» (1), а также  «Трансхема» (1), «Градологистик» (1) и «Белтаможсервис» (1). 

 
 
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Логистическая дочка БелЖД «Белинтертранс-ТЛЦ» возглавляет этот рейтинг с 2007 года.

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