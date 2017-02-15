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«Белинтертранс-ТЛЦ», «АвантРэйл» и «Белтаможсервис» возглавили рейтинг лучших экспедиторов 2016 года
16.02.2017 19:00 — Разное | Ежедневник
logists.by
Логистическая дочка БелЖД «Белинтертранс-ТЛЦ» возглавляет этот рейтинг с 2007 года.
На протяжении 2007-2015 годов в первую тройку лучших экспедиторов страны входят компания «Краффттранс» Дмитрия Ганноты и Ярослава Кириллова (в течение пяти лет), «АвантРэйл» (4), полугосударственное белорусско-швейцарское предприятие «Трансрэйл-БЧ» (3), члены холдинга Group Belsys «Трансгрупп» (1) и «Трансгрупплогистик» (1), а также «Трансхема» (1), «Градологистик» (1) и «Белтаможсервис» (1).
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«Белинтертранс-ТЛЦ», «АвантРэйл» и «Белтаможсервис» возглавили рейтинг лучших экспедиторов 2016 года
Логистическая дочка БелЖД «Белинтертранс-ТЛЦ» возглавляет этот рейтинг с 2007 года.
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