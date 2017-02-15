Минское «Динамо» проводит предпоследний матч регулярного сезона в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане пытаются забраться в первую четверку, чтобы получить преимущество домашней площадки на старте плей-офф. До московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» «зубры» на данный момент отстают на четыре очка.

Куда важнее задача у наших гостей. Подопечные Андрея Назарова продолжают битву за плей-офф и обязаны сегодня выигрывать, чтобы сохранить шансы на попадание в первую восьмерку.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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