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Минское "Динамо" играет с "Нефтехимиком". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит предпоследний матч регулярного сезона в Континентальной хоккейной лиге.
Минчане пытаются забраться в первую четверку, чтобы получить преимущество домашней площадки на старте плей-офф. До московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» «зубры» на данный момент отстают на четыре очка.
Куда важнее задача у наших гостей. Подопечные Андрея Назарова продолжают битву за плей-офф и обязаны сегодня выигрывать, чтобы сохранить шансы на попадание в первую восьмерку.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" проводит предпоследний матч регулярного сезона в Континентальной хоккейной лиге.
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