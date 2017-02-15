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Паук против змеи: смертельная битва произошла в Австралии
16.02.2017 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Сотрудники магазина автозапчастей в городе Кобрам засняли поединок австралийской вдовы и восточной змеи и выложили его на YouTube. Многие сразу же сравнили этот поединок с фильмом "Чужой против Хищника".
В итоге победил паук, ему удалось забраться на спину змеи и совершить смертельный укус.
"Сегодня к нам приползла маленькая змея. Повезло, что наш паук отыскал ее и убил для нас", — отметили авторы видеоролика.
По информации различных источников, укус австралийской вдовы настолько смертельный, что от него может погибнуть и здоровый человек.
Однако многие интернет-пользователи усомнились в том, что паук смог убить змею, и сотрудники магазина на следующий день засняли другой видеоролик.
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Битва не на жизнь, а на смерть разгорелась развернулась в обычном австралийском магазине – в схватке сошлись паук и змея. Смотрите на видео, кто в итоге сумел...
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