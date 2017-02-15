Сотрудники магазина автозапчастей в городе Кобрам засняли поединок австралийской вдовы и восточной змеи и выложили его на YouTube. Многие сразу же сравнили этот поединок с фильмом "Чужой против Хищника".

В итоге победил паук, ему удалось забраться на спину змеи и совершить смертельный укус.

"Сегодня к нам приползла маленькая змея. Повезло, что наш паук отыскал ее и убил для нас", — отметили авторы видеоролика.

По информации различных источников, укус австралийской вдовы настолько смертельный, что от него может погибнуть и здоровый человек.

Однако многие интернет-пользователи усомнились в том, что паук смог убить змею, и сотрудники магазина на следующий день засняли другой видеоролик. Получился ли у них "Чужой против Хищника. Реквием" — смотрите на белорусской версии>>