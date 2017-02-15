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Паук против змеи: смертельная битва произошла в Австралии

16.02.2017 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотрудники магазина автозапчастей в городе Кобрам засняли поединок австралийской вдовы и восточной змеи и выложили его на YouTube. Многие сразу же сравнили этот поединок с фильмом "Чужой против Хищника".

Паук против змеи: смертельная битва произошла в Австралии
© Brave Wilderness
Экстремал испытал на себе самый болезненный укус насекомого

В итоге победил паук, ему удалось забраться на спину змеи и совершить смертельный укус.

"Сегодня к нам приползла маленькая змея. Повезло, что наш паук отыскал ее и убил для нас", — отметили авторы видеоролика.

По информации различных источников, укус австралийской вдовы настолько смертельный, что от него может погибнуть и здоровый человек.

Однако многие интернет-пользователи усомнились в том, что паук смог убить змею, и сотрудники магазина на следующий день засняли другой видеоролик. Получился ли у них "Чужой против Хищника. Реквием" — смотрите на белорусской версии>>

 
 
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Битва не на жизнь, а на смерть разгорелась развернулась в обычном австралийском магазине – в схватке сошлись паук и змея. Смотрите на видео, кто в итоге сумел...

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