﻿ «Юкола-нефть» Шумского открыла девятое месторождение в Поволжье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Юкола-нефть» Шумского открыла девятое месторождение в Поволжье

16.02.2017 20:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Юкола-нефть» Шумского открыла девятое месторождение в Поволжье

Одновременно компания белорусского бизнесмена в феврале этого года добыла 2,5 миллионную тонну нефти в своей 15-летней истории.

Как сообщается на официальном сайте «Юкола-нефти», в начале февраля Роснедра  выдали компании, созданной в 2002 году вилейчанином Валерием Шумским, свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых № СРТ 17 УВС 00041 – Михайловского нефтяного месторождения в Ивантеевском районе Саратовской области.

Новое месторождение стало девятым в «копилке» компании и восьмым, открытым за весь период деятельности на территории Саратовской области. Это достижение совпало с еще одним приятным событием в деятельности компании. На 1 февраля 2017 года «Юкола-нефть» 2, 5 млн тонн нефти.

В течение 2016 года Валерий Шумский, известный на родине меценатской деятельности, TNT Rock Club и «Олдтаймер-ралли», успешно расширял нефтяную ресурсную базу в Поволжье. В июле он получил право пользования на участок на юге Саратовской области, а осенью по результатам торгов Юкола-нефть стала пользователем третьего участка в Самарской области. На первых двух, приобретенных в 2014-2015 годах, в прошлом году была проведена сейсморазведка. По ее итогам компания планирует приступить в разработке двух месторождений в 2018 году. На 2018 год отнесено достижение стратегического рубежа – добыча 3-миллионой тонны нефти в нефтяном бизнесе Валерия Шумского. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одновременно компания белорусского бизнесмена в феврале этого года добыла 2,5 миллионную тонну нефти в своей 15-летней истории.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Паук против змеи: смертельная битва произошла в Австралии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика