



Одновременно компания белорусского бизнесмена в феврале этого года добыла 2,5 миллионную тонну нефти в своей 15-летней истории.

Как сообщается на официальном сайте «Юкола-нефти», в начале февраля Роснедра выдали компании, созданной в 2002 году вилейчанином Валерием Шумским, свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых № СРТ 17 УВС 00041 – Михайловского нефтяного месторождения в Ивантеевском районе Саратовской области.

Новое месторождение стало девятым в «копилке» компании и восьмым, открытым за весь период деятельности на территории Саратовской области. Это достижение совпало с еще одним приятным событием в деятельности компании. На 1 февраля 2017 года «Юкола-нефть» 2, 5 млн тонн нефти.

В течение 2016 года Валерий Шумский, известный на родине меценатской деятельности, TNT Rock Club и «Олдтаймер-ралли», успешно расширял нефтяную ресурсную базу в Поволжье. В июле он получил право пользования на участок на юге Саратовской области, а осенью по результатам торгов Юкола-нефть стала пользователем третьего участка в Самарской области. На первых двух, приобретенных в 2014-2015 годах, в прошлом году была проведена сейсморазведка. По ее итогам компания планирует приступить в разработке двух месторождений в 2018 году. На 2018 год отнесено достижение стратегического рубежа – добыча 3-миллионой тонны нефти в нефтяном бизнесе Валерия Шумского.