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МАЗ построит завод для египетских военных
16.02.2017 21:33 — Разное | Ежедневник
otvet.mail.ru
Белорусское предприятие совместно с Национальной организацией для военного производства (National Organisation for Military Production) построит завод по выпуску «тяжелых транспортных средств».
Как сообщает
По словам поставившего подпись под документом министром военной промышленности Мохамеда аль-Ассара, NOMP будет финансировать строительство завода и эксплуатировать его, а El Dawlia – отвечать за маркетинг в Египте и за его пределами.
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Белорусское предприятие совместно с Национальной организацией для военного производства (National Organisation for Military Production) построит завод по выпуску «тяжелых...
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