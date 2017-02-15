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МАЗ построит завод для египетских военных

16.02.2017 21:33 — Разное | Ежедневник  
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МАЗ построит завод для египетских военных

otvet.mail.ru

Белорусское предприятие совместно с Национальной организацией для военного производства (National Organisation for Military Production) построит завод по выпуску «тяжелых транспортных средств».

Как сообщает Dailynewsegypt, NOMP, МАЗ и один из местных партнеров белорусского объединения  El Dawlia Company for Engineering & General Contracting подписали соответствующий протокол о сотрудничестве в начале февраля этого года. Согласно документу в сборке будет использовано 60-70% компонентов, выпускаемых египетской промышленностью.

По словам поставившего подпись под документом министром военной промышленности Мохамеда аль-Ассара, NOMP будет финансировать строительство завода и эксплуатировать его, а El Dawlia – отвечать за маркетинг в Египте и за его пределами.

 
 
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Белорусское предприятие совместно с Национальной организацией для военного производства (National Organisation for Military Production) построит завод по выпуску «тяжелых...

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