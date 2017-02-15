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Согласно годовому финансовому отчету, по итогам 2016 года выручка компании EPAM Systems составила 1,16 млрд долларов.

По сравнению с 2015 годом выручка увеличилась на 26,9%. О том, что компания преодолела миллиардный рубеж, ее генеральный директор и акционер Аркадий Добкин неофициально сообщал еще в октябре 2016 года. Операционная прибыль EPAM Systems также выросла – на 26,2% до 133,7 млн долларов.

В 2015 году выручка и прибыль компании оказалась даже несколько выше прогнозируемой и составили, соответственно, 914,1 млн (на 25,2% к 2015 году) и 106 млн долларов (28,2%). "Мы очень рады, что, несмотря на рыночную неопределенность и валютные проблемы, наши инвестиции в новые цифровые возможности вместе с нашей способностью успешно интегрировать их с традиционно сильными программными инженерными навыками позволили нам 16-й квартал подряд достичь более чем на 20%-го роста выручки", - подчеркивал, комментируя итоги 2015 года, Аркадий Добкин.