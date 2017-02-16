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Журналист "Прессбола" съел газету на глазах у тренеров минского "Динамо"

16.02.2017 23:41 — Разное | Tut.by  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал свое обещание и съел газету на глазах у тренеров минского «Динамо».

Год назад Федоренков заявил, что съест газету, если команда выйдет в плей-офф. Как известно, «зубры» не только досрочно гарантировали себе пропуск в Кубок Гагарина, но и набрали рекордное за время выступления в КХЛ число очков в регулярном сезоне.

В столичном клубе вспомнили про обещание журналиста и накануне игры с «Ладой» пригласили его на «Динамо-ТВ-шоу» и предложили, наконец, «газету» съесть. Правда, пока не настоящую, а в виде торта.

Вячеслав Федоренков оценил идею «Динамо», но заявил, что выполнит обещание полностью. После игры с «Нефтехимиком» журналист на глазах у тренеров клуба и своих коллег съел целый выпуск газеты за 10 февраля 2016 года, предварительно промокнув его в солянке. Вся процедура заняла около 20 минут.

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт высоко оценил поступок Вячеслава Федоренкова.

— Вижу, что ты умеешь держать обещание. Я запомню это.

 

 
 
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Журналист "Прессбола" Вячеслав Федоренков сдержал свое обещание и съел газету на глазах у тренеров минского "Динамо".

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