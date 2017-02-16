|
Журналист "Прессбола" съел газету на глазах у тренеров минского "Динамо"
Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал свое
Год назад Федоренков заявил, что съест газету, если команда выйдет в плей-офф. Как известно, «зубры» не только
В столичном клубе вспомнили про обещание журналиста и накануне
Вячеслав Федоренков оценил идею «Динамо», но заявил, что выполнит обещание полностью. После игры с «Нефтехимиком» журналист на глазах у тренеров клуба и своих коллег съел целый выпуск газеты за 10 февраля 2016 года, предварительно промокнув его в солянке. Вся процедура заняла около 20 минут.
Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт высоко оценил поступок Вячеслава Федоренкова.
— Вижу, что ты умеешь держать обещание. Я запомню это.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист "Прессбола" Вячеслав Федоренков сдержал свое обещание и съел газету на глазах у тренеров минского "Динамо".
|
Архив (Разное)
Комментарии