Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал свое обещание и съел газету на глазах у тренеров минского «Динамо».

Год назад Федоренков заявил, что съест газету, если команда выйдет в плей-офф. Как известно, «зубры» не только досрочно гарантировали себе пропуск в Кубок Гагарина, но и набрали рекордное за время выступления в КХЛ число очков в регулярном сезоне.

В столичном клубе вспомнили про обещание журналиста и накануне игры с «Ладой» пригласили его на «Динамо-ТВ-шоу» и предложили , наконец, «газету» съесть. Правда, пока не настоящую, а в виде торта.

Вячеслав Федоренков оценил идею «Динамо», но заявил, что выполнит обещание полностью. После игры с «Нефтехимиком» журналист на глазах у тренеров клуба и своих коллег съел целый выпуск газеты за 10 февраля 2016 года, предварительно промокнув его в солянке. Вся процедура заняла около 20 минут.

Наш коллега из @pressballby Слава Федоренков съел газету, в к-ой написал, что @hc_dinamominsk не выйдет в плей-офф. На глазах у тренеров. pic.twitter.com/QDbevEbCeH — SPORT.TUT.BY (@sporttut) February 16, 2017

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт высоко оценил поступок Вячеслава Федоренкова.

— Вижу, что ты умеешь держать обещание. Я запомню это.

Немного видео Славы Федоренкова. Футбольные страницы не зашли:) pic.twitter.com/c6Wua3sl5o — SPORT.TUT.BY (@sporttut) February 16, 2017