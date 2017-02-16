﻿ Чемпионат Европы по паратаэквондо перенесен из России в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Европы по паратаэквондо перенесен из России в Беларусь

16.02.2017 22:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат Европы по паратаэквондо перенесен из России в Беларусь. Об этом сообщил сегодня первый вице-президент Европейского союза таэквондо Фред Буитенхуис на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир должен был состояться в Ульяновске, но из-за отстранения Международным паралимпийским комитетом Паралимпийского комитета России от участия в международных соревнованиях, организаторы не получили четкого ответа, сможет ли команда хозяев выступить на турнире. В такой ситуации российская сторона отказалась от проведения состязаний.

В итоге принято решение объединить чемпионат Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который примет минский Дворец спорта с 7 по 10 сентября 2017 года, и континентальное первенство по паратаэквондо.

Как заверили представители Европейского союза таэквондо, турнир не превысит смету расходов на чемпионат Европы.

— Вопрос о проведении чемпионата среди атлетов с ограниченным возможностями по этому виду спорта обсудили с руководством Паралимпийского комитета Беларуси. Белорусская сторона согласилась принять турнир, который параллельно будет проходить с основными соревнованиями, — отметил Александр Шамко.

Руководитель спортивной отрасли подчеркнул, что гости из 80 стран могут прибывать в Беларусь через Национальный аэропорт Минск без оформления виз сроком на пять дней, а в ходе чемпионата Европы все участники будут освобождены от консульских сборов, если будут прибывать в страну и другими видами транспорта.

Первый вице-президент Европейского союза таэквондо рассказал, что уже ощутил преимущества отмены виз сроком на пять дней.

— Европейский союз таэквондо сделал отличный выбор, доверив проведение чемпионата Европы столице Беларуси. Предстоящий турнир очень важен для подготовки ко вторым Европейским играм, которые в 2019 году состоятся в Минске, и Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Во Дворце спорта будут разыграны рейтинговые очки, которые влияют на возможность квалифицироваться на главные старты четырехлетия. В Минске также состоится шестой чемпионат по паратаэквондо. Благодарны белорусской стороне за возможность его проведения. Вместе предстоит много сделать, в ближайшее время Европейский союз таэквондо на всех своих интернет-сайтах разместит информацию о чемпионате в Минске, возможностях для болельщиков, которые без оформления визы могут въехать в Беларусь и поддержать своих любимых атлетов, — рассказал Фред Буитенхуис.

Завтра в одном из столичных отелей состоится церемония подписания соглашения между Европейским союзом таэквондо и Белорусской федерацией по этому виду спорта о проведении континентального форума.

Чемпионат Европы по таэквондо пройдет в минском Дворце спорта с 7 по 10 сентября в восьми весовых олимпийских категориях. Всего же в Беларуси в текущем году состоится более 80 спортивных мероприятий различного уровня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы по паратаэквондо перенесен из России в Беларусь. Об этом сообщил сегодня первый вице-президент Европейского союза таэквондо Фред Буитенхуис на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Матч "Столицы" и "Аматара" откроет игровую программу 19-го тура ЧБ по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика