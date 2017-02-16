Чемпионат Европы по паратаэквондо перенесен из России в Беларусь. Об этом сообщил сегодня первый вице-президент Европейского союза таэквондо Фред Буитенхуис на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир должен был состояться в Ульяновске, но из-за отстранения Международным паралимпийским комитетом Паралимпийского комитета России от участия в международных соревнованиях, организаторы не получили четкого ответа, сможет ли команда хозяев выступить на турнире. В такой ситуации российская сторона отказалась от проведения состязаний.

В итоге принято решение объединить чемпионат Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который примет минский Дворец спорта с 7 по 10 сентября 2017 года, и континентальное первенство по паратаэквондо.

Как заверили представители Европейского союза таэквондо, турнир не превысит смету расходов на чемпионат Европы.

— Вопрос о проведении чемпионата среди атлетов с ограниченным возможностями по этому виду спорта обсудили с руководством Паралимпийского комитета Беларуси. Белорусская сторона согласилась принять турнир, который параллельно будет проходить с основными соревнованиями, — отметил Александр Шамко.

Руководитель спортивной отрасли подчеркнул, что гости из 80 стран могут прибывать в Беларусь через Национальный аэропорт Минск без оформления виз сроком на пять дней, а в ходе чемпионата Европы все участники будут освобождены от консульских сборов, если будут прибывать в страну и другими видами транспорта.

Первый вице-президент Европейского союза таэквондо рассказал, что уже ощутил преимущества отмены виз сроком на пять дней.

— Европейский союз таэквондо сделал отличный выбор, доверив проведение чемпионата Европы столице Беларуси. Предстоящий турнир очень важен для подготовки ко вторым Европейским играм, которые в 2019 году состоятся в Минске, и Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Во Дворце спорта будут разыграны рейтинговые очки, которые влияют на возможность квалифицироваться на главные старты четырехлетия. В Минске также состоится шестой чемпионат по паратаэквондо. Благодарны белорусской стороне за возможность его проведения. Вместе предстоит много сделать, в ближайшее время Европейский союз таэквондо на всех своих интернет-сайтах разместит информацию о чемпионате в Минске, возможностях для болельщиков, которые без оформления визы могут въехать в Беларусь и поддержать своих любимых атлетов, — рассказал Фред Буитенхуис.

Завтра в одном из столичных отелей состоится церемония подписания соглашения между Европейским союзом таэквондо и Белорусской федерацией по этому виду спорта о проведении континентального форума.

Чемпионат Европы по таэквондо пройдет в минском Дворце спорта с 7 по 10 сентября в восьми весовых олимпийских категориях. Всего же в Беларуси в текущем году состоится более 80 спортивных мероприятий различного уровня.