В прошлом году в Минске 568 будущих водителей, окончивших частные автошколы, пришли переучиваться или получать дополнительные занятия в структуры ДОСААФ. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя центрального совета ДОСААФ по подготовке специалистов Александр Драгун.



Фото: Инга Шкелер

— Качество подготовки можно измерять разными критериями. Основной критерий, действующий в стране, на который все обращают внимание, это сдача экзаменов после окончания учебной организации в ГАИ с первого раза. Хотя этот критерий спорный. Я постоянно с должностными лицами и органами ГАИ на эту тему спорю, — отметил специалист.

По его словам, если в прошлом году по стране средний показатель сдачи экзаменов в ГАИ с первого раза составил 53,6%, то в организациях ДОСААФ — 60,8%.

— Это и есть показатель подготовки, показатель качества, — констатировал Драгун.

Он отметил, что в 2016 году в Беларуси было подготовлено 103,5 тыс. водителей всех категорий всеми организациями всех министерств и ведомств и форм собственности. 36 тыс. водителей подготовили организации ДОСААФ. Такое же количество водителей подготовили и учебные организации частной формы собственности — частные автошколы. Все остальные структуры — Минобороны, МВД, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, другие госорганизации — 31,5 тыс. водителей.

По «грузовой» категории «С» в стране в прошлом году было подготовлено 12 тыс. водителей, 4,5 тыс. — в ДОСААФ. По категориям «СЕ», «ВЕ» (с прицепом) организации общества подготовили 5,5 тыс. водителей, или 56% от общей массы по стране; по «Д» (пассажирские автобусы) — 2,6 тыс. из 5 тыс. по стране.