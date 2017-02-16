|
Вратарь гандбольного СКА переходит в клуб германской бундеслиги
Голкипер минского СКА и сборной Беларуси Вячеслав Солдатенко продолжит карьеру в германской бундеслиге, сообщает официальный
В зимнее трансферное окно Вячеслав Солдатенко перешел из минского СКА в немецкий «Балинген». Голкипер защищал армейские цвета пять лет — с 2012 года.
Сейчас «Балинген» идет в чемпионате Германии на 15-м месте после 19 полных туров. В прошлом сезоне новый клуб Солдатенко финишировал в бундеслиге на 14-й позиции.
Отметим, что Вячеслав два года являлся первым номером в воротах СКА. В 2015-м голкипер стал одним из ключевых игроков молодежной сборной Беларуси и помог ей завоевать 6-е место на мировом первенстве. Солдатенко стал одним из лучших вратарей того турнира, отразив больше всех мячей (126 из 364) и показав процент надежности 34,6%.
В составе сборной Беларуси вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира (2015, 2017) и чемпионате Европы (2016). На чемпионате Европы в Польше в 2016-м году Вячеслав Солдатенко снова стал одним из лучших вратарей турнира, показав средний процент надежности 34% при практически лучшем показателе по количеству сэйвов (79 из 232). Во многом благодаря этому армеец был признан лучшим молодым вратарем мира по версии авторитетного интернет-портала handball-planet.com.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер минского СКА и сборной Беларуси Вячеслав Солдатенко продолжит карьеру в германской бундеслиге, сообщает официальный сайт армейского клуба.
|
Архив (Разное)
Комментарии