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НАТО усилит свое присутствие в Черном море

16.02.2017 20:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Военно-морское присутствие НАТО в Черном море будет усилено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В четверг министры обороны стран — членов НАТО провели заседание.

НАТО усилит свое присутствие в Черном море
© REUTERS
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"Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в черноморском регионе", — сказал Столтенберг журналистам.

Кроме того, по словам генсека НАТО, главы оборонных ведомств обсудили "перспективы размещения наших новых сил сдерживания в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше". "Солдаты начали прибывать, мы ожидаем, что четыре международных боевых группы достигнут полной боеготовности к июню", — продолжил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО должна совмещать диалог с Россией и меры сдерживания, повторяя в новой ситуации методы, использованные в годы холодной войны. "Конечно, нам нужно совмещать диалог с заслуживающим доверия сдерживанием", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, во время холодной войны был извлечен урок, предполагающий, "что диалог возможен при наличии одновременно твердого предсказуемого подхода, включая заслуживающее доверия сдерживание".

"Это сработало в отношении Советского Союза в годы холодной войны, и я совершенно уверен, что эта стратегия является верной в отношении России сегодня на фоне сильно изменившейся ситуации с безопасностью", — заявил генсек НАТО.

Реакция Путина

Комментируя заявления Столтенберга, президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что расширение НАТО проводится с целью сдерживания России как основной угрозы для альянса.

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно и раньше проводилось, но вот теперь нашли другое, более, как им кажется, серьезное обоснование", — сказал Путин.

НАТО усилит свое присутствие в Черном море
© flickr.com/ Utenriksdepartementet UD
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По его словам, своим расширением НАТО постоянно провоцирует Россию и стремится втянуть в конфронтацию. "Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России", — пояснил российский лидер.

В свою очередь, в альянсе не считают, что усиление присутствия НАТО в Черном море является нарушением конвенции Монтрё о статусе проливов и провокацией. "Все, что мы делаем, будет соответствовать нашим международным обязательствам, включая обязательства в рамках конвенции Монтрё", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что страны — члены НАТО — Турция, Болгария и Румыния, а также страны — партнеры альянса Украина и Грузия являются прибрежными государствами.

"Мы усилим присутствие в Черном море, но оно будет выверенным, оборонительным и никоим образом не нацелено на провокацию конфликта и эскалацию напряженности", — заявил генсек альянса.

Ранее постпред РФ при альянсе Александр Грушко заявил, что Москва принимает все меры, чтобы ответить на планы НАТО усилить свое присутствие в Черном море.

 
Теги: Минск
 
 
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Путин, комментируя расширение НАТО, заявил, что Россию постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию.

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