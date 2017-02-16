Не менее 50 человек получили травмы и 16 погибли в ДТП в центральной части Венесуэлы. Как сообщили представители властей, в штате Карабобо автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент.

По словам руководителя сил гражданской обороны страны Хорхе Галиндо, все больницы региона были приведены в состояние повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.

Сведений о причинах трагедии обнародовано не было, правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.