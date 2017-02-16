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В Венесуэле автобус столкнулся с грузовиком с цементом: погибли 16 человек, 50 ранены
Не менее 50 человек получили травмы и 16 погибли в ДТП в центральной части Венесуэлы. Как сообщили представители властей, в штате Карабобо автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент.
По словам руководителя сил гражданской обороны страны Хорхе Галиндо, все больницы региона были приведены в состояние повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.
Сведений о причинах трагедии обнародовано не было, правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
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Все больницы региона были приведены в состояние повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.
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