Российские футбольные фанаты, с которыми телеканал BBC-2 пообщался во время работы над фильмом «Армия российских хулиганов», сходятся во мнении, что английским болельщикам стоит опасаться российских во время чемпионата мира по футболу 2018 года.



Фото: bbc.com

Болельщик по имени Денис, участвовавший прошлым летом в драках с английскими болельщиками в Марселе, сомневается, что на чемпионате мира в России возможны такие же организованные нападения на английских фанатов.

По его мнению, российские власти всерьез взялись за обеспечение безопасности гостей чемпионата и постараются изолировать на время его проведения всех лидеров фанатских группировок. Тем не менее Денис уверен, что какие-то столкновения с англичанами все же будут.

«Кто-то наверняка попытается сделать что-то такое, гарантированно, я уверен на 100%», — сказал он. Ему вторит и один ростовский болельщик, заявивший, что «для кого-то ЧМ-2018 будет фестивалем футбола, но для кого-то — фестивалем насилия».

На вопрос о том, как избежать избиения, Денис сказал, что лучше всего гулять по улицам с семьей — женой и детьми. По его словам, на семейных людей фанаты обычно не нападают. Если же гулять с другом мужского пола — нападение, по словам Дениса, практически неизбежно.

Другой фанат, входящий, как и Денис, в объединение орловских болельщиков Orel Butchers («Орловские мясники»), добавил, что может дать англичанам один совет: «Тот, кто придет в эту страну с мечом, тот от этого меча и погибнет».

«Армейский спецназ»

Авторы фильма пообщались с фанатами не только из Орла, но и из других городов России, в том числе из Москвы и Ростова-на-Дону. Они, в частности, объяснили, почему во Франции российские фанаты нападали именно на англичан и почему те не смогли ничего им противопоставить.

По словам российских болельщиков, российские фанатские объединения на заре своего существования боготворили британских футбольных хулиганов, которых боялась вся Европа, и старались перенимать их опыт.

Поэтому теперь, по словам российских фанатов, им особенно интересно подраться именно с англичанами, чтобы сравнить свой уровень и их. Опрошенные российские ультрас говорят, что в Марселе англичане разочаровали их своей плохой подготовкой, в том числе тактической.

По словам россиян, англичане были разрознены и в опасной ситуации бросали друг друга, в то время как российские фанаты всегда двигались, нападали и отступали плотными группами, что позволяло выходить из драк победителями даже несмотря на численный перевес англичан.

На вопрос о том, кем были российские участники драк, один известный болельщик московского «Спартака» пошутил, что это был «армейский спецназ футбольных хулиганов Владимира Владимировича Путина, посланный завоевать Европу».

По словам болельщиков, популярные в западной прессе теории, согласно которым участники марсельских драк с российской стороны могли быть сотрудниками спецслужб, на самом деле ошибочны, но понятны, так как фанаты из России действительно тщательно готовились и гордятся этим.

«Художественный вымысел»

Фильм вышел в эфир телеканала BBC-2 вечером 16 февраля. Помимо бесед с активными участниками российских фанатских движений фильм рассказывает о мерах, которые российские власти принимают для обеспечения безопасности гостей ЧМ-2018.

Глава комитета Российского футбольного союза по работе с болельщиками Владимир Маркин, не дожидаясь выхода фильма, заявил, что приведенные в нем слова болельщиков — «художественный вымысел», а сам фильм — «очередная попытка дискредитации» чемпионата.

По мнению Маркина, в фильме вместо настоящих болельщиков будут говорить провокаторы и актеры, а Би-би-си не заслуживает доверия. «Я не видел анонсируемый фильм, но мы все уже давно знакомы с творчеством Би-би-си, которым они в последние годы радуют своих зрителей», — сказал он.

Маркин возглавил комитет РФС сравнительно недавно. До этого он долгие годы руководил пресс-службой Следственного комитета. Незадолго до увольнения он успел охарактеризовать российских хулиганов в Марселе как «нормальных мужиков» в своем личном «Твиттере».

Глава ФИФА Джанни Инфантино со своей стороны заявил, что его вообще не беспокоит тема возможных беспорядков и столкновений между фанатами на чемпионате мира 2018 года в России, не уточнив, впрочем, причину своего равнодушия к этому вопросу.

«Хорошо подготовленные фанаты»

Столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами произошли в июне прошлого года на чемпионате Европы по футболу, который проходил во Франции. Они начались перед матчем этих двух сборных в Марселе и продолжились с новой силой уже после игры.

В результате беспорядков пострадали десятки человек, а один английский болельщик скончался. По словам очевидцев, некоторые англичане вели себя провокационно, но не переходили к насилию, в то время как россияне с самого начала были настроены на драку.

Французские правоохранительные органы признали, что проявления агрессии были с обеих сторон, но основную ответственность непосредственно за всплеск насилия несут хорошо подготовленные российские фанаты.

Именно хорошей организацией российских болельщиков французские власти объяснили тот факт, что поначалу никого из них не удалось задержать — сразу после нападений на англичан россияне исчезали еще до прибытия полиции.

Однако впоследствии несколько десятков российских болельщиков были выдворены из Франции, а трое получили там тюремные сроки за участие в беспорядках. Задержаны были и несколько англичан.