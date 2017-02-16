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Лыжня, урок шитья и Boy's Day. Куда пойти в Витебске в эти выходные и День защитника Отечества
Накануне Дня защитника Отечества мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, приуроченные к этому празднику: выставки, посвященные Первой мировой войне, подвигу воинов-интернационалистов, программу Boy’s Day, а также мастер-класс по пошиву галстуков-бабочек.
Спортивный праздник
В Городке проведут лыжные эстафеты с участием работников государственной власти, а также гонки среди учащихся, представителей клубов по физкультуре и спорту, жителей области.
На празднике пройдут зимняя эстафета, конкурс снежных фигур, соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту и т.д. Гостям предложат обзорный полет на вертолете.
Подробнее о том, как добраться до лыжероллерной трассы из Витебска — по
Творческие вечера
Лауреат международных вокальных конкурсов Анна Костянко исполнит мировые хиты, романсы, популярные современные песни.
В арт-пабе отметят день рождения лидера группы Nirvana — Курта Кобейна, которому в этом году исполнилось бы 50 лет. Выступят Torvald band, «Мнстрс» и специальный гость — Kitchen Stuff Only.
Инфолиния: +375 (29) 712−11−11. Подробности — в
Концерт
З сольным канцэртам у Віцебску выступіць гурт Re1ikt, які гарманічна аб’ядноўвае моцную энергетыку з арыгінальным гучаннем. У спалучэнні з традыцыйным беларускім песенным фальклорам іх песні актуальныя для слухачоў, якія шукаюць у музыцы нешта новае.
Набыць квіткі можна на
Спектакли
В веселой сказке для детей и взрослых — волшебный колодец, нелепый король и его преданный шут. У короля в свою очередь есть завистливые родственники и магическая книга превращений. Его Чудачное Чудачество не представляет жизни без фейерверков и салютов, тортиков и праздников. Но даже королю за все надо платить…
На сцэне Коласаўскага тэатра — прэм’ера: бліскучая камедыя, поўная вострых інтрыг і вясёлых прыгод па п’есе французскага класіка XVII стагоддзя Жана-Батыста Мальера.
Месца дзеяння — Неапаль. Тэмпераментныя героі: бацькі і дзеці, мафія і цыганы, і вядома, геніяльны слуга і махляр Скапэн, які толькі што выйшаў з турмы. З яго дапамогай закаханыя сустрэнуцца, а бацькі зднойдуць страчаных дзяцей. Але толькі ў тым выпадку, калі гатовыя добра заплаціць…
Мероприятия ко Дню защитника Отечества
На открытках и рисунках из частной коллекции Владимира Богданова посетители увидят архитектурные памятники Беларуси, виды Сморгони, Бреста, Гродно, Барановичей, а также быт белорусских крестьян. Рисунки выполнили военные художники кайзеровской Германии.
Выставка посвящена подвигу воинов-интернационалистов во время войны в Афганистане 1979−1989 годов. Особый интерес представляют: советская форма различных родов войск, паранджа, афганские деньги, национальная одежда — костюм полевого командира душманов и бывшего министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда.
У посетителей есть возможность сфотографироваться в советской военной форме летчиков, разведчиков, рядовых, полистать армейский русско-афганский разговорник, увидеть чеки на приобретение товаров советскими военнослужащими в магазинах Военторга, офицерский планшет, котелки, фляги и др.
Мастер-класс Марины Кушнеровой для всех, кто хочет удивить своего мужчину изящным и уникальным подарком на 23 Февраля. Можно прийти на урок даже без навыков шитья.
Подробности — в
Танцоры города и области в различных возрастных категориях представят по две программы — европейскую и латиноамериканскую. И, конечно же, всех мужчин ждут поздравления и подарки.
Школьникам младшего и среднего возраста покажут оружие из фондов музея. Для ребят также проведут развлекательно-познавательную программу и фотосессию.
Запись по телефонам: +375 (29) 509−72−43; +375 (29) 591−64−53.
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Накануне 23 Февраля мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, посвященные этому празднику: выставки, посвященные Первой мировой войне, подвигу...
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