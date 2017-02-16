Накануне Дня защитника Отечества мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, приуроченные к этому празднику: выставки, посвященные Первой мировой войне, подвигу воинов-интернационалистов, программу Boy’s Day, а также мастер-класс по пошиву галстуков-бабочек.

Спортивный праздник

«Витебская лыжня — 2017»

Где: лыжероллерная трасса в Городке (урочище Воробьевы горы)

Когда: 18 февраля, 11.00

Вход: свободный

В Городке проведут лыжные эстафеты с участием работников государственной власти, а также гонки среди учащихся, представителей клубов по физкультуре и спорту, жителей области.

На празднике пройдут зимняя эстафета, конкурс снежных фигур, соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту и т.д. Гостям предложат обзорный полет на вертолете.

Подробнее о том, как добраться до лыжероллерной трассы из Витебска — по ссылке .





Творческие вечера

«Монолог любви»

Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

Когда: 17 февраля, 18.00

Билеты: 40−80 копеек

Лауреат международных вокальных конкурсов Анна Костянко исполнит мировые хиты, романсы, популярные современные песни.





Kurt Cobain 50

Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1)

Когда: 17 февраля, 20.00

Билеты: 7 рублей, предварительно — 5 рублей

В арт-пабе отметят день рождения лидера группы Nirvana — Курта Кобейна, которому в этом году исполнилось бы 50 лет. Выступят Torvald band, «Мнстрс» и специальный гость — Kitchen Stuff Only.

Инфолиния: +375 (29) 712−11−11. Подробности — в группе .





Концерт

Re1ikt

Дзе: арт-паб Torvald (вул. Талстога, 1)

Калі: 18 лютага, 19.00

Квіткі: 10−13 рублёў

З сольным канцэртам у Віцебску выступіць гурт Re1ikt, які гарманічна аб’ядноўвае моцную энергетыку з арыгінальным гучаннем. У спалучэнні з традыцыйным беларускім песенным фальклорам іх песні актуальныя для слухачоў, якія шукаюць у музыцы нешта новае.

Набыць квіткі можна на сайце і ў арт-пабе. Інфалiнiя: +375 (25) 913−38−76.





Спектакли

«Тайна желтой пустоши»

Где: концертный зал «Витебск»

Когда: 19 февраля, 12.00

Билеты: 4 рубля

В веселой сказке для детей и взрослых — волшебный колодец, нелепый король и его преданный шут. У короля в свою очередь есть завистливые родственники и магическая книга превращений. Его Чудачное Чудачество не представляет жизни без фейерверков и салютов, тортиков и праздников. Но даже королю за все надо платить…





«Хітрыкі Скапэна»

Дзе: драмтэатр імя Я. Коласа

Калi: 18−19 лютага, 18.00

На сцэне Коласаўскага тэатра — прэм’ера: бліскучая камедыя, поўная вострых інтрыг і вясёлых прыгод па п’есе французскага класіка XVII стагоддзя Жана-Батыста Мальера.

Месца дзеяння — Неапаль. Тэмпераментныя героі: бацькі і дзеці, мафія і цыганы, і вядома, геніяльны слуга і махляр Скапэн, які толькі што выйшаў з турмы. З яго дапамогай закаханыя сустрэнуцца, а бацькі зднойдуць страчаных дзяцей. Але толькі ў тым выпадку, калі гатовыя добра заплаціць…

Мероприятия ко Дню защитника Отечества

Выставка «Первая мировая. Взгляд через столетие»

Где: музей Миная Шмырева

Когда: до 6 марта, с 9.00 до 19.00

Билеты: 40 копеек

На открытках и рисунках из частной коллекции Владимира Богданова посетители увидят архитектурные памятники Беларуси, виды Сморгони, Бреста, Гродно, Барановичей, а также быт белорусских крестьян. Рисунки выполнили военные художники кайзеровской Германии.





Выставка «3 340 дней и ночей»

Где: районный историко-краеведческий музей (аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а)

Когда: до 28 февраля, с 10.00 до 18.30, кроме понедельника

Билеты: для взрослого — рубль, для детей — 50 копеек, экскурсия — 5 рублей

Выставка посвящена подвигу воинов-интернационалистов во время войны в Афганистане 1979−1989 годов. Особый интерес представляют: советская форма различных родов войск, паранджа, афганские деньги, национальная одежда — костюм полевого командира душманов и бывшего министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

У посетителей есть возможность сфотографироваться в советской военной форме летчиков, разведчиков, рядовых, полистать армейский русско-афганский разговорник, увидеть чеки на приобретение товаров советскими военнослужащими в магазинах Военторга, офицерский планшет, котелки, фляги и др.



Фото: Игорь Матвеев

Мастер-класс по пошиву галстуков-бабочек

Где: образовательный центр ИМКА (ул. Октябрьская, 12)

Когда: 19 февраля, 18.00

Билеты: 10 рублей

Мастер-класс Марины Кушнеровой для всех, кто хочет удивить своего мужчину изящным и уникальным подарком на 23 Февраля. Можно прийти на урок даже без навыков шитья.

Подробности — в группе.





Турнир по бальным танцам

Где: круглый зал концертного зала «Витебск»

Когда: 18 февраля, 11.00 и 15.00

Билеты: 5 рублей

Танцоры города и области в различных возрастных категориях представят по две программы — европейскую и латиноамериканскую. И, конечно же, всех мужчин ждут поздравления и подарки.





Boy’s Day

Где: ратуша

Когда: 23 февраля, 10.00, 12.00 и 14.30

Билеты: 1,5 рубля

Школьникам младшего и среднего возраста покажут оружие из фондов музея. Для ребят также проведут развлекательно-познавательную программу и фотосессию.

Запись по телефонам: +375 (29) 509−72−43; +375 (29) 591−64−53.



