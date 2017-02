До крупнейшей технологической выставки MWC 2017 осталось чуть более недели — мероприятие пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Свои новые гаджеты покажут Samsung, Huawei, LG и другие крупные производители.

Всего на MWC 2017 будет представлено свыше двух тысяч компаний, но самые интересные презентации топовых производителей преимущественно пройдут за день до официального старта мероприятия — 26 февраля.

Мы постарались собрать всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о готовящихся анонсах гаджетов с датами и временем проведения самых важных презентаций.

Китайская компания TCL в 21:00 (здесь и далее минское время) представит новый смартфон под брендом BlackBerry.