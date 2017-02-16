До крупнейшей технологической выставки MWC 2017 осталось чуть более недели — мероприятие пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Свои новые гаджеты покажут Samsung, Huawei, LG и другие крупные производители.



Фото: Reuters

Всего на MWC 2017 будет представлено свыше двух тысяч компаний, но самые интересные презентации топовых производителей преимущественно пройдут за день до официального старта мероприятия — 26 февраля.

Мы постарались собрать всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о готовящихся анонсах гаджетов с датами и временем проведения самых важных презентаций.

25 февраля, суббота

Китайская компания TCL в 21:00 (здесь и далее минское время) представит новый смартфон под брендом BlackBerry.

Enjoy our official first look at what’s to come from the newest BlackBerry smartphone. More to come at MWC. pic.twitter.com/gHkwepCPbJ — Steve Cistulli (@SteveCistulli) 4 января 2017 г.

Ожидается, что аппарат получит 4,5-дюймовый сенсорный дисплей с соотношением сторон 3:2, процессор Qualcomm Snapdragon 625 (или более мощный Snapdragon 821), 3 ГБ оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Камера будет на 18 Мп, а емкость аккумулятора должна составить 3400 мАч. Операционная система — Android 7.0.

26 февраля, воскресенье

LG

26 февраля — самый насыщенный на анонсы день, который начнется с презентации компании LG в 14:00. На ней нам должны показать новый флагманский смартфон — LG G6, о котором благодаря многочисленным утечкам мы знаем уже практически все.





От модульной конструкции прошлогоднего LG G5, очевидно, решено отказаться. Смартфон получит цельнометаллический корпус, а на задней панели помимо двойной камеры и двухцветной светодиодной вспышки будет расположен сканер отпечатков пальцев.

Огромный экран на 5,7 дюймов с необычным соотношением сторон 18:9 будет с разрешением 2880 на 1440 точек (564 ppi). Также сообщается, что в устройстве установят мощный 32-разрядный аудиочип, гарантирующий превосходное качество звука.





Базироваться смартфон будет на процессоре от Qualcomm, но самую продвинутую версию — Snapdragon 835 — он вряд ли получит. Первые партии чипа, по слухам, зарезервировала компания Samsung для своего грядущего Galaxy S8, а LG G6 будет оснащен Snapdragon 821.

Также компания LG привезет на выставку недавно анонсированные смарт-часы LG Watch Style и LG Watch Sport, работающие на новой операционной системе для носимой электроники Android Wear 2.0.





Huawei

В 16:00 свою презентацию начнет Huawei. Ожидается, что китайская компания покажет свои новые флагманы — Huawei P10 и P10 Plus.



Huawei P10

По дизайну P10 и P10 Plus, скорее всего, будут сильно напоминать предыдущую модель — P9. Различия заключаются лишь в расположении сканера отпечатков пальцев.

В маленьком P10 он должен переехать на лицевую панель и будет встроен в механическую клавишу «домой», а в старшем P10 Plus датчик отпечатков останется сзади, под основными камерами.

Huawei P10 получит Full HD-дисплей на 5,2 дюйма, а в P10 Plus будет установлен экран с диагональю в 5,5 дюймов и разрешением 2560 на 1440 пикселей. Он, вероятно, будет загнут на манер смартфонов Samsung Galaxy Edge.



Huawei P10 Plus

Базироваться смартфоны должны на процессоре собственного производства Huawei — Kirin 960 или 965. К плюсам обоих устройств отнесем и двойную камеру на 12 Мп от компании Leica. Также известно, что модель P10 Plus в топовой модификации будет оснащаться 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На презентации, возможно, будут анонсированы новые смарт-часы — Huawei Watch 2.

Они будут иметь более спортивный и повседневный вид, чем первая модель, выпущенная еще в 2015 году. Часы получат экран с диагональю 1,4 дюйма и будут работать под управлением операционной системы Android Wear 2.0. Также известно, что версия со встроенной SIM-картой сможет поддерживать передачу данных, принимать и совершать звонки даже при отсутствии Wi-Fi-сети или подключенного смартфона.

Возвращение Nokia

В 18:30 начнется презентация компании HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia. На ней нам покажут несколько смартфонов, среди которых точно окажутся модели Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 .



Nokia 5

Nokia 3 — устройство из нижней ценовой группы со стоимостью порядка 150 долларов. У него 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей, четырехъядерный процессор Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ памяти, а также две камеры — 5 и 13 Мп.

Nokia 5 — смартфон средне-начального уровня. Ему достанется 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, основной фотомодуль на 13 Мп и фронтальный на 8 Мп. Стоить устройство будет около 200 долларов.

А вот презентации флагманского Nokia 8 (его еще называют Nokia P1), судя по последним утечкам , ожидать не стоит. Вместо него представят преемника легендарного в 2000-х сотового телефона Nokia 3310 — он знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.





Lenovo и Moto

В 18:30 также начнется презентация компании Lenovo, которая владеет брендом Moto. На ней нам должны показать , как минимум, два новых устройства — Moto G5 и G5 Plus.



Младший G5 будет оснащаться 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 с частотой в 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и от 32 ГБ внутренней памяти (также есть слот для карточек памяти microSD до 128 ГБ). Основная камера получит модуль на 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Аккумулятор в нем установят на 2800 мАч — он также будет поддерживать технологию быстрой зарядки. С ее помощью всего за 15 минут смартфон сможет зарядиться для работы в течении следующих 6 часов. Сканер отпечатков пальцев расположится на передней панели в клавише домой — но пока что не до конца понятно, будет ли это механическая кнопка или простая сенсорная площадка.

Старшая модель G5 Plus от G5 внешне практически ничем не отличается. Разница заключается в технических характеристиках — G5 Plus получит более крупный экран на 5,2 дюйма с Full HD-разрешением и более производительный процессор Snapdragon 625 с частотой в 2 ГГц.

Оперативки будет 2 или 4 ГБ, встроенной памяти — 64 ГБ. Есть и слот для карт памяти (до 128 ГБ). Объем аккумулятора увеличится до 3000 мАч — он также будет поддерживать технологию быстрой зарядки. Основная камера будет на 12 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Samsung

В 21:00 свое выступление начнет компания Samsung. Уже сейчас доподлинно известно, что флагманские Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus на ней представлены не будут. Их анонсируют на отдельном мероприятии 29 марта в Нью-Йорке, о чем нам должны сообщить во время презентации.

На самой выставке нам покажут планшет Galaxy Tab S3.

Ожидается , что он получит дисплей на 9,7 дюймов с разрешением 2048 на 1536 точек и отношением сторон 4:3. В качестве процессора должен быть использован чип Snapdragon 820, Galaxy Tab S3 получит 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти, 5 Мп фронтальную и 12 Мп основную камеру.









Одной из «фишек» Samsung Galaxy Tab S3 станет поддержка стилуса S-Pen, который, скорее всего, будет поставляться в качестве отдельного аксессуара.

На презентации также могут показать Galaxy TabPro S2 — планшет, работающий на полноценной Windows 10.





Он будет оснащен 12-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1440 точек, двухъядерным процессором Intel Core i5−7200U седьмого поколения Kaby Lake с частотой до 3,1 ГГц и графикой HD Graphics 620 (частота до 1 ГГц). Основная камера идет с разрешением в 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. Емкость батареи — 5070 мАч.

Базовая версия получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти (слот под карточки памяти microSD присутствует). В более дорогих модификациях также появится поддержка LTE-сетей и слот под SIM-карту. Ожидается, что в комплект поставки будет входить стилус S-Pen и клавиатура-чехол.

27 февраля, понедельник

Sony

Компания Sony проведет презентацию своих новых продуктов в 10:30 утра в первый официальный день выставки MWC 2017. Ожидается, что публике будет представлен целый ряд смартфонов, одним из которых станет флагманский Xperia XZ2.





На фото выше запечатлено несколько устройств (Xperia XZ2 — крайний справа), но не исключено, что эти аппараты являются прототипами.

Внешне Xperia XZ2 мало чем отличается от флагманских смартфонов Sony последних лет — в дизайне новинки все еще превалируют острые рубленные грани. В глаза также бросается большой объектив фронтальной камеры — вероятно, производитель решил сделать акцент на качественных «селфи».

О технических характеристиках доподлинно ничего не известно — предполагается , что смартфон получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 4К и топовый процессор от Qualcomm. Но первые партии флагманского чипа Snapdragon 835, как уже говорилось выше, зарезервированы для Samsung Galaxy S8. Так что Xperia XZ2 скорее всего достанется менее производительная модель — 821. Также ему приписывают 4 или 6 ГБ оперативной памяти.

Еще одним не менее ожидаемым смартфоном японского производителя является более бюджетная модель — Xperia XA2.





Сообщается, что гаджет будет базироваться на восьмиядерном процессоре MTK Helio P20 и получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет иметь разрешение 23 Мп, а фронтальная — 16 Мп. О размере дисплея пока что ничего с уверенностью сказать нельзя — он, скорее всего, будет на 5,2 дюйма с Full HD разрешением.

А какой из новых гаджетов на MWC 2017 вы ждете больше всего? Расскажите нам в комментариях!

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