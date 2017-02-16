16 февраля сотоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Они оказались примечательны сухим поражением питерского «Зенита» в Брюсселе, разгромной победой «Ростова» над чешской «Спартой», гостевым выигрышем донецкого «Шахтера» у испанской «Сельты», а также хет-триками Эдина Джеко и Златана Ибрагимовича, которые помогли «Роме» и «Манчестер Юнайтед» добиться крупных побед. Отметим также домашнюю викторию бельгийского "Гента" над одним из лидеров английской премьер-лиги "Тоттенхэмом".



Фото: fc-zenit.ru

«Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 2:0 (Ашампонг, 5, 31).

У «Андерлехта» в ударе оказался 23-летний ганский нападающий Франк Ашампонг, который забил 2 великолепных гола. Хотя мог оформить хет-трик и принести еще больше неприятностей российскому клубу, который пусть и больше контролировал мяч, но дивидендов из этого не извлек.

Теперь в ответной домашней дуэли «Зениту» для выхода в следующий раунд надо забивать не менее 3 раз.

А вот другой российский клуб, «Ростов», пошумевший осенью в Лиге чемпионов, сумел добиться крупной победы в первом в своей истории матче плей-офф Лиги Европы. Правда, соперник у ростовчан был, пожалуй, послабее «Андерлехта».

Справедливости ради стоит отметить, что «Спарта» уже с 32-й минуты играла в меньшинстве после удаления ивуарийского полузащитника Тьемоко Канате.

«Ростов» (Россия) — «Спарта» (Чехия) — 4:0 (М.Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Амзун, 68).

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел на поле весь матч и на 38-й минтуте отличился голевым пасом при втором взятии ворот пражан.

«Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:0 (Классон, 4).

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович провел на поле всеь матч.

«Сельта» (Испания) — «Шахтер» (Украина) — 0:1 (Гутсаво Бланко, 26).

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 3:0 (Ибрагимович, 15, 75, 88, с пенальти).

«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия) — 0:4 (Эмерсон, 32, Джеко, 65, 79, 86).

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (Барда, 44 — Соарес, 42, автогол, Тосун, 60, Хатчинсон, 90+3).

«Алкмаар» (Голландия) — «Лион» (Франция) — 1:4 (Джаханбакш, 68, с пенальти — Тусар, 26, Ляказетт, 45+2, 57, Ферри, 90+5).

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — «Фиорентина» (Италия) — 0:1 (Бернардески, 44).

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) — 2:2 (Будеску, 43, Сэто, 90 — Кастань, 25, Троссар, 83).

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0 (Пербе, 59).

«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (Клаудиу Кешерю, 81 — Абель, 2, автогол, Туту, 53).

«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) — 0:0.

«Атлетик» (Испания) — АПОЕЛ (Кипр) — 3:2 (Меркис, 38, автогол, Адурис, 61, Уильямс, 72 — Эфрем, 36, Янниотас, 89).

«Легия» (Польша) — «Аякс» (Голландия) — 0:0.

ПАОК (Греция) — «Шальке-04» (Германия) — 0:3 (Бургшталлер, 27, Майер, 82, Хунтелаар, 90).

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 22-23 февраля.