Если вы оббегали все магазины в поисках достойного подарка своему избраннику к 23 февраля и до сих пор ничего не нашли, у нас есть для вас предложение, от которого трудно отказаться. Подарите своему мужчине то, о чем он никогда не забудет, да еще и вашим внукам расскажет — эксклюзивную встречу с музыкантами Depeche Mode за кулисами концерта 17 июля 2017 в «Минск-Арене»! Такая возможность представляется раз в жизни!



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Чтобы получить заветный meet&greet — предел мечтаний поклонников Depeche Mode во всем мире — и попасть за кулисы шоу, встретиться лицом к лицу с легендарными артистами Мартином Гором, Дэйвом Гааном и Энди Флетчером, примите участие в нашем конкурсе. Для этого вам нужно выполнить несколько несложных условий.

Напишите небольшой рассказ о том:

за что вы цените своего мужчину; почему считаете его достойным защитником Отечества или просто вашей семьи, пары; и, конечно, расскажите, как ваш избранник относится к Depeche Mode.

Ваши истории мы ждем до 20 февраля включительно по адресу: ladykonkurs2016@tut.by. Обязательно укажите имя, фамилию и телефон для связи в случае вашей победы. Внимание: meet&greet не является входным билетом на концерт!

Редакция LADY.TUT.BY вместе с организатором концерта Depeche Mode агентством «Атом Интертеймент» оценят ваши рассказы и вручат суперприз девушке, которая напишет самый интересный текст о своем любимом.

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Не бойтесь осуществить свои мечты, будьте такими же яркими и убедительными, как ваши кумиры, новое видео которых всего за 5 дней собрало почти 2,5 миллиона просмотров, выиграйте билет на meet&greet и вручите его в подарок своему избраннику в День защитника Отечества.

Мы ждем писем с вашими рассказами!

Напомним, что 17 июля этого года Depeche Mode посетят Минск в рамках Global Spirit Tour в поддержку своего 14-го студийного альбома, выход которого запланирован на 17 марта 2017 года. Каждый новый альбом Depeche Mode становится событием, которого с нетерпением ждут поклонники во всем мире, билеты на концерты группы каждый раз распродаются подчистую, а клипы на Youtube собирают миллионы просмотров.

Depeche Mode выступят в Минске в рамках Global Spirit Tour 17 июля 2017 года в «Минск-Арене». Начало в 20.00.

Цены билетов: от 80 до 320 рублей.

Инфолиния: +37529 75 111 75, +375 29 106 000 2

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия — концертного агентства «Атом Интертеймент» (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.