Совместный проект телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" в разгаре, участники, наставники и съемочная группа поглощены активным процессом конкурсных состязаний, подготовкой эфиров, отшлифовкой деталей и нюансов проекта, анализом сделанного, работой над ошибками и предвкушением творческих открытий. Одним словом — стихия.

Радио Sputnik Беларусь посетила известный педагог, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина, заслуженный деятель культуры Беларуси Светлана Стаценко, которая в свое время приняла активное участие в становлении творческого облика Дарьи Черновой и Анастасии Кравчени — белорусских участниц телепроекта "Ты супер!".

"Настя — более лирическая, утонченная натура, ей нравится все более тонкое, Даша же справится с любым материалом, она более спокойная и уравновешенная внешне, но обе они очень сильно волнуются", — рассказала Стаценко о белорусских участницах.

Гостья студии радио Sputnik рассказала о том, чем дети с трудной судьбой отличаются от сверстников из благополучных семей, опираясь на свой многолетний опыт работы с детьми.

"Ребята без родителей всегда взрослее, они серьезнее и всегда с тоской в глазах, с ними сложнее делать веселый материал, потому что они слишком ответственные. Да, они будут улыбаться, но только внешне, но внутренней улыбки не будет", — поделилась педагог.

Стаценко добавила, что вместе с тем встречаются случаи, когда дети, избалованные родительской любовью, могут быть всем недовольны, в то время когда ребенок, у которого вообще ничего нет, будет позитивным и отзывчивым.

"Но всегда нужно четко понимать, что из какой бы семьи дети ни были, они в первую очередь дети", — отметила Стаценко.

Аудиоверсию беседы со Светланой Стаценко слушайте на радио Sputnik Беларусь.