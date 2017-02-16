Жизнь порой подбрасывает задачи, которые кажутся нам неразрешимыми. Особенно если дело касается любимого человека. В этом случае невозможно быть объективным и нужен трезвый взгляд со стороны.

Если вы запутались в отношениях и чувствуете потребность анонимно рассказать свою историю психологу, напишите по адресу lina@tutby.com с пометкой в теме письма «моя жизнь».

Сегодня психолог Наталья Дорфман комментирует письмо о мужской измене и неспособности принять решение.



medweb.ru

— Добрый день! Не думала, что буду писать такое письмо — наши отношения с мужем всегда были идеальными. Нами восхищались друзья, говорили, что завидуют по-доброму… Вместе мы с университета. Общие интересы были, планы на будущее, начали строить дом, хотели детей. Думала, что это тот человек, с которым старость встречу.

А месяц назад начался ад: узнала, что мой муж мне изменяет. Теперь жалею, что полезла в его телефон и увидела все это.

Было так: он пришел после корпоратива, лег спать, телефон оставил в прихожей. Эсэмэски приходили одна за другой, телефон пиликал — не выдержала и посмотрела, что там, без задней мысли. А когда прочитала — земля ушла. Другая женщина писала ему интимные вещи, называла «любимым», предлагала варианты, куда можно съездить на следующей неделе вместе… Мне он как раз говорил, что, возможно, поедет в командировку.

Рыдала, решила, что утром скажу: всё знаю, ухожу. По факту — утром вообще не смогла поднять эту тему. Но нашла девушку эту в социальной сети. На год моложе меня, не какая-то нереальная красавица… Не стесняется выкладывать с ним фото, под ними комментарии подружек типа — «идеальная пара».

Ситуацию обсудила только с мамой и с лучшей подругой. Мама говорит, что нужно промолчать и забыть, что для мужа это временное «затмение», из семьи он не уйдет. Подруга, наоборот, говорит, что не надо за него держаться, что не эта — так следующая найдется.

Не могу принять никакого решения. Не могу потерять этого человека и хочу сохранить семью. Я его люблю. Но простить тоже не могу. Не могу с ним ложиться в постель — тошнит просто от одной мысли, что и с кем у него было. Он уже чувствует, что что-то не так, начинает вопросы задавать и психовать.

Боюсь, что если открыто все сказать, он вообще уйдет к ней. Помогите!

Наталья Дорфман, врач, психолог, автор и ведущая курса « Школа отношений ». Более 7 лет занимается психологией гендерных отношений:

Добрый день! Очень хочется обнять вас, потому что прекрасно понимаю, как вам сейчас больно. Измена — это одна из самых сложных и болезненных тем в психологии отношений. Измена — это всегда острое переживание потери. И прежде чем происходит полное осознание этой потери, ее принятие и появляется возможность двигаться дальше, приходится пройти этапы шока и отрицания, гнева и обиды, вины, навязчивых иррациональных попыток изменить ситуацию и, часто, депрессии.

К сожалению, в нашем обществе есть тенденция к оправданию и рационализации мужской измены. Это совсем не упрощает женщине задачу переживания потери и сильно мешает ей осознавать происходящее, принимать адекватные решения. Просто закрывать глаза на произошедшее, как советует ваша мама, не стоит. Вашей мамой движут те же самые страхи, которые мешают вам сейчас принимать собственные решения. В ее позиции есть только опыт тяжелой и, возможно, не самой счастливой жизни. Не путайте это с житейской мудростью.

Подавленные сомнения и подозрения, отсутствие доверия к мужу и ваш стресс все равно довольно быстро уничтожат отношения. А ваше пренебрежение собой и своими чувствами негативно отразится на вашей личности — самооценке и здоровье.

Очевидно, что исключить из жизни вашего партнера и забыть ваши планы на будущее у вас тоже вряд ли сейчас получится. Потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию, вы боитесь потерять своего мужа и вас пугает его возможный уход.

Вы растеряны, и я прошу вас не торопиться. Ваши отношения изменились внезапно для вас, и вам нужно время для того, чтобы это осознать. Знайте, что ваше состояние, ваши мысли и чувства будут меняться.

К сожалению, измена — это не тот момент, когда надо работать над отношениями. Работать придется с собой и со своими эмоциональными реакциями. Вам нужно сосредоточиться сейчас не на решении проблемы, которое, увы, не будет скорым в вашей ситуации. Вам надо сосредоточиться на своем комфорте и своей безопасности.

Я предлагаю вам честно ответить на два вопроса: «готовы ли вы к отношениям, в которых нет искренности и верности?» и «что случится, если вы потеряете сейчас эти отношения?».

Первый вопрос позволит осознать, что произошло и определиться с вашими ценностями и целями в отношениях. Если для вас неприемлемо наличие других женщин у вашего супруга и вы считаете, что верность — это абсолютно необходимое условие для того, чтобы оставаться в отношениях, очевидной становится необходимость выйти из оцепенения и действовать.

Второй вопрос проливает свет на то, что удерживает вас от поступков, которые были бы адекватны вашим чувствам и возникшей ситуации. Ответив на этот вопрос, вы обнаружите страхи, которые четко укажут на то, в каком направлении вам придется работать с собой и собственной жизнью в долгосрочной перспективе.

А прямо сейчас не нужно причинять себе боль, разглядывая в социальных сетях вашу соперницу. Не нужно искать свои дефекты, свою вину и сравнивать себя с ней. Лучше подумайте о том, что в данной ситуации могло бы принести вам немного комфорта. Сосредоточьтесь на себе, своих потребностях и ощущениях. Вы не обязаны продолжать выполнять обязанности жены, испытывая те чувства, которые у вас есть. Вам противопоказаны сексуальные отношения с вашим мужем или забота о нем, потому что продолжая делать это из страха потери, вы совершали бы насилие над собой. Наберитесь смелости и скажите мужу о том, что вы не могли не обратить внимания на телефон, разрывающийся от сообщений, и что вы шокированы увиденным. Скажите, что вы не понимаете, что происходит, вы ошарашены и не знаете, что делать. Но не принимайте никаких решений, особенно решений за него!

У вас есть полное право говорить о своих чувствах и брать время для того, чтобы разобраться в том, что происходит, и привести свои чувства в порядок. Однако принимать поспешное решение за всех в этой ситуации не нужно.

Необходимо оставить пространство и для действий мужа, исходя из которых вы сможете лучше понять его мотивы и намерения. Не нужно никуда уходить, хлопая дверью, но можно уехать, сославшись на то, что вам нужно время, чтобы побыть одной и прийти в себя.

Вам не нужно выгонять мужа, однако у вас есть право попросить его уехать, если это может обеспечить вам небольшую передышку для восстановления. И, самое главное, как бы ни хотелось, не нужно устраивать истерик. Вы имеете право высказать мужу, как вы разочарованы его поступком, как вам больно, как вам сложно его понять, как вы злитесь на него, но вы должны удержаться от оскорблений, унижений и некрасивых сцен.

Оставьте мужа перед трудным выбором, как ему поступить в данной ситуации. Принимайте решение исходя из его поведения и собственных целей и ценностей в отношениях. Помните о своей финансовой безопасности и своих финансовых интересах, пообщайтесь с адвокатом, продумайте возможную стратегию в случае, если вы или муж примете решение о разрыве.

Вполне вероятно, что это будет медленный и совсем не легкий для вас процесс. Вам придется взглянуть в лицо своим страхам. Как правило, страх остаться одной, страх потерять привычное материальное положение и взять на себя ответственность за свое будущее — это то, что парализует женщину в ситуации измены. Именно в этих направлениях вам и придется начать работать рано или поздно. Когда вы перестанете отчаянно бояться остаться одной, возьмете на себя смелость и риск для того, чтобы самой отвечать на каком-то участке своей жизни за себя и свое благополучие и вернете себе право самостоятельно желать, ставить цели и иметь планы на будущее — вот тогда ситуация кардинально изменится. У вас обязательно появится и выбор, и правильные решения и, может быть, возможность двигаться дальше с тем же партнером на лучших условиях.

Понимаю, как могут прозвучать для вас мои слова сейчас, но для миллионов женщин ситуация измены стала поводом для встречи с самой собой, своими забытыми и отложенными желаниями, своей мечтой. Тяжелая кризисная ситуация развода содержит в себе огромный потенциал для вашего роста и для будущего, в котором у вас будет лучшая жизнь и лучшие отношения.