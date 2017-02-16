«Мех дня» — зимний проект, которым мы греемся и доказываем: «мех» — должен быть живым, четверолапым и самым любимым.

Ваши истории о питомцах (как они появились, каков их характер, привычки и проделки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by .

Подробные рассказы и качественные снимки мы любим особенно сильно:)

Сегодня снова рассказываем о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. И платит за добро с лихвой: спасая от скуки, печали, холода и одиночества. Ну и, конечно, разделяя с нами лучшие моменты жизни! Если вы уже счастливый хозяин, пишите нам, хвастайтесь своим пушистым другом! Если нет — обратите внимание на прекрасных, но пока бездомных друзей человека, которые ищут хозяев — о них мы рассказали в конце материала. И они очень ждут вас…

Котосчастья много не бывает

В один прекрасный летний день мне позвонила радостная мама и рассказала, что кошечка, которую они со отцом приютили на даче, принесла им «подарок» — четверых милых котят.





Было забавно любоваться ими, играть с ними, пока не пришла осень. И тут стало нерадостно от осознания того, что эти крошки не переживут дождь, холодный ветер, снег, мороз. Решение было принято молниеносно — забрать в Минск и раздать добрым людям, уж очень хороши были котята. Дорогу с котятами в машине не забыть никогда:)

Дома в Минске, вымытые, высушенные, вычесанные и накормленные, котята оказались особенно прекрасны. Были сделаны великолепные фото, выложены на сайт а-ля «отдам в добрые руки». Но народ не торопился обрести нового друга, а любовь моя к этим прекрасным существам крепла с каждым днем. Благодарные за спасение, они сразу же пошли в лоток, облюбовали когтеточку, изначально были непривередливы в еде.









И настал момент моей главной ошибки — дать этим прекрасным созданиям имена! Сулейман, Малышка, Левушка, Мистер Фокс… Знаете, когда даешь имена кому-то — привязываешься сердцем навсегда.

И вот в один день как гром среди ясного неба раздался телефонный звонок: «Здравствуйте, вы еще отдаете котика, мы бы хотели забрать светло-дымчатого, пушистенького».





Моего прекрасного Мистера Фоксика, мечтательного котенка, который сидит и любуется каплями дождя, надо отдать? Да никогда ни за что никому не отдам — решила я и ответила, что котят раздали:)





Вот уже прошло три года… Котята выросли, спят строго в своих определенных местах, моются в ванной при включенном душе, на Новый год грызут и переворачивают елку, умиляют гостей и радуют меня каждый день! Ни о чем не жалею!:)

Прекрасное трио: Барни, Алтай и Зефир

Барни

Собаку я мечтала иметь всегда. Но всегда что-то мешало: родители, развод, карьера, путешествия. В 40 лет я категорически сказала себе — нет. Жизнь проходит. А жизнь без собаки — это и не жизнь вовсе. И я стала искать. Единственный критерий — я хотела маленькую собаку. Чтобы можно было в случае отъезда подстраховаться приходом мамы. Малыша никто бояться не будет, и мама в том числе:)

И вот пока я высматривала крох в «усыпалке» на Гурского, вмешался случай. Соседи моих родителей на даче разводили собачек-хохлаток. И один такой малыш уродился «ни в мать, ни в отца». Не лысая и не пуховая хохлатка с трогательным выражением мордочки, никому не нужная, ибо порода у нее была «китайская не хохлатая». Малыша никому продать так и не смогли. Я была третьей и самой счастливой владелицей Бернандини. Родословную отдали в подарок.:)





Сложное имя я заменила на Барни, и мы поехали домой.

Более трогательного мальчугана было сложно себе представить… И грызущего. В возрасте 4,5 месяца Барни грыз все. Особенно любил провода, зарядные к телефону, провод к веб-камере. В общем, компьютеризированная собака.:)

Барни был мне, одинокой холостячке, настоящим другом. Мы с ним вместе ужинали и смотрели фильмы. Он выслушивал все мои рассказы. И из всех моих кавалеров того времени принял только моего будущего мужа.





Именно Барни отвлек меня от всех моих комплексов, навязчивых идей и позволил тихо и спокойно выйти замуж, подружиться с дочкой мужа. Признавала она вначале только Барни. Гуляла с ним, вычёсывала его и общалась исключительно с верным другом с черно-белой мордой и преданным сердцем. Именно на ее примере я и поняла: не лишайте детей детства, заводите животных. Собака, кот, попугайчик — выбор за вами. Но домашний питомец должен быть у всех детей, которые об этом мечтают.

Барни согрел и мою маму. Она пенсионер, скучающий по работе, стала шить ему одежду. Палантин, стеганая непромокаемая накидка и многое другое вызвало зависть у всех окрестных йорков и ши-тцу:)

Единственное, чего ему не хватало — это четверолапого друга. Старшего брата, можно сказать. И он появился!

Алтай

Вскоре мы с мужем решили купить дом. А вот вторую собаку мы сразу не планировали. Может потом, когда уже будет дом, забор, уйдут заботы… Но так получилось, что заказчик моего мужа был хозяином маламутов — мальчика и девочки. И узнав, что мы купили дом, просто подарил щенка породы маламут.





Характер аляскинского маламута разительно отличается от характера «китайской не хохлатки». Это наглое существо по имени Алтай не только завоевал все сердца, но и заставил понервничать из-за своего упрямства. Только поездки к кинологу несколько усмирили красавца.





Но с самого начала чудо-медвежонок обаял всех. Кроме ревнивого Барни… Который всегда был на привилегированном положении.

А тут в первые же часы знакомства Алтай «объел» нашего Барни. От удивления тот приходил в себя ровно полчаса, качаясь из стороны в сторону и смотря с изумлением на пустую миску с кашей. Пытался игнорировать «братца». Но с Алтаем это номер не прошел! Игры огромного аляскинского маламута и крошечного пёсика умиляют всех. Мы умираем от хохота, когда рычащий Барни гоняется за огромным «братиком». А строго через пять минут наоборот.

А ещё они защищают друг друга! У соседей были два бернских зенненхунда — еще больше Алтая. Когда один из них заигрался с маламутом и стал тихо порыкивать, Барни, отчаянно подпрыгнул и со всей силы попробовал вцепиться ему в ухо. Маленький, худенький, смешной — попробовал прикрыть огромного друга. Ведь несмотря на свой вид, Алтай тот еще добряк. А еще он очень любит детей и щенков: когда-то мы взяли на передержку щенка, найденного в мусорке. Алтай ежеминутно занимался Элли. Играл с ней, согревал ее. Она совершенно не плакала в его присутствии. Именно благодаря трогательным совместным фотографиям Алтая и Элли удалось пристроить щенульку в очень хорошие руки.





Зефир

И все было бы идиллией, если бы не… мыши. Мыши поставили точку — и у нас появился кот…

История его появления странная и банальная одновременно. «Мужчина, который подарил нам Алтая, предрек и мышей, и кота. И в качестве котенка он очень лоббировал котят своей кошки. Три недели каждый день слал письма и звонил. Еще не одно животное так настойчиво не рекламировалось на моей памяти:) Мораль — надо стерилизовать кошек.

В общем, 2,5-месячное коточудо оказалось у нас в доме.





И опять все знакомые предрекали смерть котенка от зубов хищного маламута. Так вот: котенок сразу же поцарапал Алтаю нос. Алтай страшно удивился и сразу зауважал дружбана.

История их дружбы бесконечна. Зефиру сейчас 2 года. Алтаю 3, Барни 5. Алтай брал котиный мячик, носил его за веревочку и играл с Зефиром. Зефир мастерки бил по носу соседских собак (летом выходит во двор — не удержать), но обожает и уважает «брата» Алтая. Он копирует его манеры! Он ложится спать, как маламут. Он знает команды «домой» и «кушать». Он приносит нам мышей и птичек — и выкладывает прямо на крыльцо дома. Он изловил мышей у всех соседей рядом. А ещё он ищет тебя по дому, чтобы лечь рядом и помурчать. Он проживает жизнь третьей и самой счастливой собаки:) И да, мой муж, мужчина, любит его еще больше, чем сурового аляскинского парня.





У нас никогда не скучно, не грустно! Что бы ни случилось, позитивчик всегда рядом. Алтай. Барни. Зефир. Три мушкетера. Три маленьких счастья. Люди, которые не имеют животных, — они лишаются чего-то большего… Они упускают то, что должно было приносить счастье.

Тимоха-котопёс

Хочу вам рассказать историю появления нашего Тимохи у нас в семье. Мы живём в общежитии, одна комната с общей кухней и санузлом. И, конечно же, ни о каких питомцах мы даже не могли и подумать… Но в один прекрасный октябрьский день мы с сыном возвращались из парикмахерской — ночью было уже достаточно холодно, передавали заморозки — и за 300−400 метров до дома мы услышали жалобное мяуканье. Мяуканье такое громкое, что его было слышно, даже когда мимо проезжали большие грузовые машины.

Сын стал уговаривать спасти котика… Мы перешли на другую сторону дороги (оттуда доносились звуки) и стали искать. Там была стоянка машин, мы облазили всю её, но никак не могли найти беднягу. Поискав минут 10, мы поняли, что звуки доносятся из машины, припаркованной совсем недавно (двигатель был ещё теплый). Чтобы вытащить его оттуда, у нас ушло еще минут 15, он всё время ускользал от нас, боялся, наверное.





И наконец из радиаторной решетки мы достали маленькое чудо непонятного цвета. Котенку было месяца 1,5−2, как он туда залез, непонятно. Сын, ничего не говоря, засунул его под куртку и понес домой: там накормили, напоили молоком, положили на махровую тряпку, где он благополучно заснул, а мы стали думать, что с этим чудом делать (я была в положении, ждали появления доченьки).





Как оказалось, никому кот не нужен, тем более в общежитии. После долгих раздумий решили оставить у себя — и ни разу не пожалели. На лоток ходить научился за пару дней. Тимоха — это просто энерджайзер, любит бегать, играть, очень смешной. Хотя ему уже больше двух лет, он, как маленький котенок, никогда не пройдёт мимо игрушек: если дети выдвигают ящик с ними, он уже тут как тут. На батарею ничего не положить, всё утащит!:)





Любит прятаться в шкафу и сладко там спать, а вечером ждет, пока все улягутся, чтобы лечь рядом. Мы Тимошу называем Тимоха-картоха-вреднёха, ну, а самая частая кличка — котопес (мне кажется, что он в прошлой жизни был собакой:). Мы его очень любим и уже не представляем жизни без него!

Кот экспериментальной породы из «усыпалки» и четверолапый водолаз

Первым у меня появился кот Чарли — я забрала его из пункта усыпления животных на Гурского. Кот изначально был без хвоста. Думали, что он лишился его во времена тяжелого детства. Но позже я пришла на выставку котов, где показывали экспериментальную бесхвостую породу рыжих белорусских котов!





Так что мы решили, что Чарли — редких кровей, но проверять не стали:) Чарли был не самым спокойным котом, когда только к нам попал — прыгал из окна, ходил в туалет мимо лотка и очень нервничал, тревожно шлялся ночами по столу и изголовью моей кровати.

Поначалу был рад даже батону с обычным маслом… А потом привык и освоился — сейчас ему почти 10 лет и он живет с моими родителями (кота мне просто не отдают:). Он стал ласковым обжорой, обожает говядину и чтобы всё время гладили.





А потом появилась собака, которую зовут Берни. Он ньюфаундленд — мечта детства. Берни выглядит внушительно, но он небольшой для собаки такой породы — весит всего 45 кг (кобели в его возрасте весят все 60−70 кг). Он игривый, ласковый и очень хитрый пёс. Обожает играть с собаками, вот только они с ним — не всегда, боятся его габаритов.









Ньюфы — отличные спасатели, раньше их называли «водолазами»: достают людей и любые предметы из воды на раз-два-три. Прошлым летом я впервые плавала вместе с Берни, хотела проверить функцию спасателя. В ужасе мы были оба — он от того, что хозяйка в воде, типа «ой надо срочно доставать», я — от того, что доставал он меня преимущественно передними лапами за шею и грудь, расцарапал всю, но дотащил до берега:) Вышли потрепанные, но счастливые!

В помощи человека… Нет, именно в вашей помощи очень-очень нуждаются те, кто сами себе помочь не могут:

Пёс без имени

Замечательный, добрый, нежный и верный парень ищет девушку!:)

Или друга на всю жизнь.





Мальчик с ушибом лапы был найден в самые морозы и спасен с улицы. К сожалению, держать его дома нашедшие больше не могут. Помогите парню не умереть на улице или в живодерке на Гурского! Телефон для связи: 80296708379

А о себе он расскажет сам:

Привет! Я очень хочу познакомиться! Как вас зовут? Меня пока — никак:(Но я вам рад!

Я ищу человека, который подарит мне имя… и дом.

Когда-то, давным-давно дом у меня был. Я тогда был совсем маленьким. Мои люди говорили: «Какой смешной щенок! Какие толстые лапки! Какой хорошенький!». А потом я вырос, и, наверное, стал некрасивым… Или со мной перестало быть весело. Я не знаю…





Сначала со мной перестали играть, потом — давать еду… А однажды вывели на улицу («Ура! Прогулка! Хозяин будет играть со мной», — подумал я тогда) и оставили там.

Я долго ждал, что за мной вернутся, но никто не пришел. Я плакал, звал — ничего. Наверное, я в чем-то провинился. Люди всегда правы.





С тех пор я живу на улице. Ем все, что мне дают… Правда, дают редко. Но я даже больше радуюсь, когда со мной просто заговорят, погладят… Мне так грустно.

А хуже всего этой зимой. Как же холодно! Коты хоть в подвал могут спрятаться (это такое теплое место внизу дома, мне рассказывали), а я большой, никуда не влезаю. Однажды я попытался попасть в подъезд, когда оттуда выходил человек. Он крикнул «пошла вон!» — и больно ударил меня по лапе.





Тогда силы меня оставили, и я решил, что пора умирать. Лёг в сугроб, чтобы заснуть навсегда, но… Меня нашел собачий ангел, добрая женщина.

Сейчас мне тепло и сухо, я впервые наелся досыта, а главное — я с людьми.





Я слышал, что через несколько дней меня снова отправят на улицу, и от этого мне хочется скулить, как щенку. Там холодно и страшно. Я знаю, что я не такой красивый, молодой, как многие замечательные собаки, которых я видел на прогулке с хозяевами. Но я умею любить… И буду с вами до конца.

Пожалуйста, будь моим человеком, я тебя очень жду!

Альфа

То, что испытала Альфа, не передать словами. В октябре фото донельзя истощённой собаки из Хатежино просто взорвали соцсети. Жила она в семье алкоголиков. Весила в тот момент она 29 кг при нормальном теперешнем весе 50! Находилась на крайней стадии истощения. Еще через три дня ее бы не стало.

Фото до спасения:





Первоначально ее кормили из ложки каждые три часа. До этого ее просто никто не кормил. Не гулял. Сидела она на цепи, ходила в туалет под себя, блохи выедали на теле ужасные ямки. Судя по сточенным зубам, Альфа от голода грызла камни.

Никто не знает ее точный возраст. Зубы сточены, в тот момент когда ее показывали ветеринарам, она была в состоянии, близком к смерти. Несмотря на истощение, она перенесла операцию по стерилизации (пиометра), лечение ушей, цистита, артрита, Альфа полностью восстановила свои силы.









Скорее всего, эта жизнерадостная собака — метис лабрадора и сао. Крупная. 75 см в холке. Лает весёлым басом. Ходит в туалет на улице. Учится даже играть, хотя игрушек не видела сроду. Спокойно относится к котам.





Раз в год ей нужно будет прокалывать профилактически препарат для суставов. В остальном она готова стать хорошей девочкой, верной подругой, любимой хозяйской собакой с проживанием в доме, квартире, в любви и заботе. Будет любить вас, несмотря на свой преклонный возраст. Ведь сердце у собак не стареет. Телефон для связи: +375 29 647 69 16 Наталья

Уголёк





Вопреки стереотипам и поверьям о черных котах, добрый малый уголек несет с собой только счастье и нежные вибрации. И завидную для многих из нас, тех, кто ведет сидячий образ жизни, активность. Поможет сделать зарядку, вот уж точно!





Но пусть игривость малыша вас не пугает. С ней он вполне справляется сам и очень скоро отдает предпочтение сладким снам. Желательно на руках у доброго человека или же просто рядом.





А когда не спит и не играет, то ведет себя как истинный джентльмен: утром провожает, вечером встречает, пользуется лотком, совсем не вредничает с едой, аккуратно любопытствует, изучает мир из окошка. И пока из окошка передержки…

Телефон для связи: +375 29 387 22 40, Даша

Эльф

Особенный котик Эльф для особенного человека!





«Кто это?» — спросите вы. А я вам отвечу: «Это Эльф — вечный ребенок, наивный, милый и смешной, ребенок с верой в добро.» Он родился на свет таким… особенным, и он должен был погибнуть, но он выжил вопреки всему. А все потому что у него на этом свете есть важное дело — найти свою семью, тех людей, которым будет все равно, как он выглядит, которые полюбят именно его, которые захотят увидеть огоньки счастья в его глазах, и с ними он проживет длинную и счастливую кошачью жизнь. Он ждет, он ищет, он верит.





Если вы те люди, которых ждет Эльф, приходите знакомиться.

Эльфу около 1,5 года, кастрирован, приучен к лотку и когтеточке.

Котик пристраивается по договору от организации ООЗЖ «ЗООшанс», в семью без деток дошкольного возраста, готовую заниматься здоровьем мальчика, без выгула.

Помогу консультацией, доставлю котика к вам в пределах Минска.

Звоните +375 29 347−67−08 Татьяна.

Купалинка

Купалинка — кошечка для людей с добрым сердцем!





Купалинка — все белорусы знают эту песню с детства — красивая и нежная, теплая и родная. Такая и кошечка Купалинка: ласковая, трепетная, миниатюрная девочка. Но такая сильная: она выжила и жила 3 года с патологией, которая доставляла ей сильнейшую боль. Год назад была проведена операция, сейчас все хорошо, есть просто пара особенностей: она кушает спецкорм и не всегда попадает в лоток с большими делами, но очень старается. Я верю, что найдется человек, не боящийся ее особенностей, человек со светлой душой и большим сердцем, и даст ей любовь, дом и заботу.





Купалинке около 4 лет, стерилизована, обработана от паразитов, инвалид от рождения.

Помогу консультацией, доставлю кошечку к вам или организую доставку. Кошечка пристраивается по договору от ООЗЖ «Зоошанс».

Минск, с.м. «Пушкинская — Молодежная»

Звоните +375 29 347−67−08 Татьяна.

Всё ещё ждёт…

Друзья, не проходите мимо этих глаз. Прочтите его историю…

На ЖД вокзале несколько месяцев жил песик. Нам рассказали, что раньше его домом была территория какой-то базы. Но базу закрыли, а пёсика выгнали и больше туда не пускали, что не мешало ему ходить туда каждый день и спать под воротами, охраняя эту территорию в надежде на то, что его снова туда пустят, а те, кого он считал своими хозяевами, вернутся… Таксисты рассказали, что летом он приполз умирать на вокзал после того, как угодил под машину. Общими усилиями мужчины выходили его, пристроить не пытались.

Таксисты говорят, что отлов приезжал пару раз, но они как-то договаривались и пёсик оставался жить на вокзале. Но случалось так, что его некому было защитить — так на теле собачки появлялись всё новые раны…





Так и бегал он туда-сюда от вокзала — к базе через дорогу… И каждая такая перебежка могла оказаться последней. Свидетели рассказывали о его регулярных метаниях перед машинами…

По рассказам тех же свидетелей, собаку пытались посадить на цепь, но бедняга так выл, что его пришлось снова отпустить на волю. Так что этого свободолюбивого собакена сажать на цепь бесполезно. Но идеально подойдет выгул на огороженной территории частного дома.





Сейчас этот прекрасный пес находится в приюте Витебска, но поскольку мест не хватает, его держат в плохих условиях, а после того, как он залечит раны — и вовсе выбросят обратно на улицу.









Он прекрасно понимает человеческую речь, умен, отличный охранник, если подпустил к себе человека, он его признал — это Его Человек (охраняет, предан).

Мы обеспечим транспортировку собаки в любую точку Беларуси. Но проблема в том, что его пока некуда везти… Может быть, кто-то сможет дать ему жильё, хотя бы временное. Желательно в частном доме с огороженной территорией.

Он очень хочет быть чьим-то… Другом, охранником, компаньоном… А пока у него есть только шрамы… Наверное, не только на его настрадавшемся теле… Но и на сердце…

8 (029) 715 06 25 Ира — телефон куратора собаки.